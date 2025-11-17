Apple obligată să plătească 634 milioane de dolari către Masimo pentru încălcarea unui brevet de monitorizare a oxigenului din sânge folosit pe Apple Watch

Un juriu federal din California a decis că Apple datorează 634 de milioane de dolari companiei Masimo, specializată în tehnologie medicală, pentru încălcarea unui brevet care acoperă tehnologia de măsurare a oxigenului din sânge, folosită la Apple Watch, transmite Reuters, potrivit News.ro.

Juriul a fost de acord cu argumentele Masimo potrivit cărora modul de antrenament şi funcţiile de notificare a ritmului cardiac ale Apple Watch au încălcat drepturile de proprietate intelectuală ale firmei.

Apple a transmis că nu este de acord cu verdictul şi că îl va contesta. Compania a afirmat că Masimo a intentat mai multe procese în ultimii şase ani, invocând peste 25 de brevete, dintre care majoritatea au fost declarate invalide. Brevetul aflat în discuţie în acest caz a expirat în 2022 şi priveşte tehnologii vechi de monitorizare medicală.

Masimo a numit verdictul ”o victorie importantă” în eforturile sale de protejare a inovaţiilor proprii. Procesul din California reprezintă doar o parte a disputei extinse dintre cele două companii, Masimo acuzând Apple că a angajat foşti angajaţi şi i-a folosit tehnologia de puls-oximetrie în ceasurile Apple Watch.

Conflictul a dus în 2023 la o interdicţie temporară de import în SUA a modelelor Apple Watch Series 9 şi Ultra 2, după ce o agenţie comercială americană a constatat încălcarea brevetelor Masimo.

Apple a eliminat tehnologia de măsurare a oxigenului din sânge pentru a evita interdicţia, iar ulterior a reintrodus o versiune actualizată, aprobată de autorităţile vamale americane.

Comisia pentru Comerţ Internaţional a SUA a decis vineri să deschidă o nouă procedură pentru a stabili dacă modelele actualizate ar trebui sau nu să fie supuse interdicţiei. Masimo contestă separat decizia autorităţilor vamale, iar Apple a depus o contestaţie la o curte federală.

În 2023, un judecător din California a declarat proces nul în cazul acuzaţiilor de furt de secrete comerciale aduse de Masimo, după ce juriul nu a reuşit să ajungă la un verdict unanim.

Separat, Apple a câştigat în Delaware un verdict simbolic de 250 de dolari împotriva Masimo în legătură cu două brevete de design.