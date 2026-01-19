Consiliul Concurenţei a sancţionat 27 de companii active pe piaţa serviciilor de întreţinere şi reparare a autovehiculelor din România cu amenzi totale de 14,73 milioane de lei (aproximativ 2,9 milioane de euro). Măsurile vizează participarea acestora la o înţelegere de tip cartel, prin care au fixat şi/sau uniformizat tarifele de manoperă, preţurile pieselor de schimb şi alte condiţii comerciale în relaţia cu anumite societăţi de asigurare, transmite Agerpres.

Conform unui comunicat al autorităţii, transmis luni, din totalul firmelor sancţionate, 25 sunt sau au fost membre ale reţelei de service-uri autorizate Auto Italia Impex SRL şi desfăşoară activităţi de întreţinere şi reparare a autovehiculelor. Celelalte două companii sunt societăţi de asigurare.

Înţelegeri de tip cartel

„În urma investigaţiei, autoritatea a constatat că firmele implicate şi-au coordonat comportamentul comercial pentru a stabili şi uniformiza tarifele de manoperă, preţurile pieselor de schimb şi alte condiţii comerciale, eliminând astfel concurenţa între ele. Înţelegerea a fost consolidată de implicarea societăţilor de asigurare Gothaer Asigurări-Reasigurări SA (actuala Allianz-Ţiriac Unit Asigurări SA) şi Uniqa Asigurări SA, care au susţinut coordonarea comportamentului reparatorilor. Drept urmare, cele două societăţi de asigurare au fost amendate cu 6,7 milioane de lei, iar restul sumei a fost distribuită între reparatorii auto implicaţi în cartel”, se arată în comunicat.

Investigaţia a fost declanşată după ce una dintre companii a depus o cerere de clemenţă, beneficiind astfel de imunitate la amendă pentru cooperarea acordată autorităţii în cadrul programului de clemenţă. „Politica de clemenţă permite Consiliului Concurenţei să ofere un tratament favorabil companiilor implicate într-o înţelegere de tip cartel, care colaborează pentru descoperirea şi sancţionarea acestor practici anticoncurenţiale”, precizează sursa citată.

Toate cele 27 de companii sancţionate şi-au recunoscut implicarea în cartel

Toate cele 27 de companii sancţionate şi-au recunoscut implicarea în cartel, ceea ce le-a permis să beneficieze de reduceri ale sancţiunilor aplicate.

Deciziile Consiliului Concurenţei sunt executorii, iar amenzile constituie venituri la bugetul de stat. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va pune în aplicare decizia şi va executa sancţiunile.