Renault a dezvăluit la Solutrans 2025 versiunea de serie a noului Trafic Van E-Tech Electric, prima utilitară a mărcii construită pe arhitectura software-defined vehicle (SDV) dezvoltată de Ampere, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Modelul marchează, de asemenea, debutul tehnologiei de încărcare la 800V în gama Renault, care permite alimentarea rapidă pentru o autonomie de până la 450 km WLTP.

Primul model al unei noi familii de utilitare electrice

Trafic Van E-Tech Electric deschide o nouă gamă de LCV-uri complet electrice care va fi extinsă începând cu 2026 cu versiuni precum șasiu cabină, cabină platformă, basculantă sau caroserie box.

Utilitara electrică continuă istoria unei serii lansate în 1980, care a depășit 2,5 milioane de unități produse în trei generații. Cea de-a patra, complet electrică, introduce o platformă tip „skateboard”, cu motorul amplasat în spate și console frontale reduse, pentru a maximiza volumul util și manevrabilitatea urbană. Raza de bracaj este comparabilă cu cea a unui hatchback compact.

Dimensiuni compacte și volum util optimizat

Modelul va fi disponibil în două variante de caroserie:

L1 – lungime 4,87 m și volum de încărcare 5,1 m³

– lungime 4,87 m și volum de încărcare 5,1 m³ L2 – lungime 5,27 m și volum 5,8 m³

Înălțimea totală a vehiculului este limitată la 1,90 m pentru acces în parcările subterane, iar ușile mari permit încărcarea europaleților din lateral sau din spate.

Design orientat spre funcționalitate

Trafic E-Tech Electric adoptă un design modern, cu faruri integrate discret sub o bandă frontală luminoasă și elemente negre granulate amplasate strategic pentru durabilitate. Spatele include o nouă semnătură luminoasă 3D, o premieră pentru utilitarele Renault.

Interiorul folosește un tablou de bord cu două ecrane – un instrumentar de 10 inch și un display central de 12 inch – și oferă multiple spații de depozitare, inclusiv o zonă extinsă între parbriz și „tubul” superior al bordului. Tapițeria include materiale reciclate.

Materiale sustenabile și rată de reciclare crescută

Vehiculul urmărește o rată de materiale circulare de peste 23% (inclusiv bateria), în linie cu obiectivele Renault pentru 2030. Aproximativ 15% din masele plastice provin din materiale reciclate, iar tapițeria folosește fibre textile reutilizate.

Două tipuri de baterii și încărcare ultra-rapidă

Trafic E-Tech Electric va fi disponibil cu două baterii:

Versiune long-range (NMC) – autonomie estimată la 450 km WLTP, disponibilă la lansare

– autonomie estimată la 450 km WLTP, disponibilă la lansare Versiune urbană (LFP) – autonomie de aproximativ 350 km WLTP, disponibilă ulterior

Arhitectura de 800V permite încărcarea rapidă: de la 15% la 80% în circa 20 de minute, echivalentul a aproximativ 260 km de autonomie recuperată.

Performanțe și funcții V2X

Motorul de 150 kW și 345 Nm permite o capacitate de tractare de până la 2 tone și o sarcină utilă estimată la 1,25 tone (în curs de omologare).

Vehiculul include funcții V2L și V2G: poate alimenta dispozitive externe direct din porturile vehiculului sau, cu un încărcător bidirecțional, poate injecta energie în rețea.

Vehicul definit prin software: actualizări over-the-air și integrare cu ecosisteme profesionale

Fiind primul Renault construit pe arhitectura SDV, Trafic E-Tech Electric folosește sistemul de operare CAR OS combinat cu Android Automotive OS. Software-ul poate primi actualizări over-the-air, inclusiv funcții opționale precum sistemul multimedia openR evo, camera 360° sau opțiuni climatice.

Companiile pot integra propriile aplicații de gestiune în sistemul multimedia, iar versiunea include funcții de identificare a șoferilor prin coduri QR.

Întreținere predictivă și sisteme noi de siguranță

Arhitectura SDV permite predicția uzurii componentelor și diagnosticare de la distanță, funcții utile în special pentru administratorii de flote.

Pentru siguranța la volan, Renault introduce sistemul Safety Coach, care analizează stilul de condus și oferă un „Safety Score” la finalul călătoriei.

Conectivitate și aplicații dedicate

Sistemul openR evo include navigație adaptată pentru vehicule comerciale și acces la aplicații prin Google Play, precum Vivaldi, EasyPark sau servicii de streaming.

Aplicația My Renault oferă funcții specifice pentru vehicule electrice: programarea încărcării, precondiționare și monitorizarea autonomiei.

Producție în Franța și opțiuni variate de conversie

Trafic Van E-Tech Electric va fi produs la uzina Renault din Sandouville, iar acolo vor fi realizate și conversiile prin divizia Qstomize. Pentru caroserii speciale, clienții pot apela la rețeaua Renault Pro+, care include peste 300 de carosieri autorizați.

Disponibilitate

Noul Renault Trafic Van E-Tech Electric este programat să ajungă pe piață la finalul anului 2026.