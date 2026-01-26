dark
1 minute de citit
Opt oferte pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii Unirii, estimat la 4,7 miliarde de lei / Finanțare prin programul SAFE / Segment de 5 km în R. Moldova

Redacția TechRider
26 ianuarie 2026
autostrada-unirii-cnir
Sursa foto: Facebook / Compania Națională de Investiții Rutiere
Patru asocieri și patru companii au depus oferte pentru contractul de construire a ultimului tronson al Autostrăzii Unirii, între DN 24 (Iași) și Podul peste Prut de la Ungheni, potrivit Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere (CNIR), citată de Agerpres.

Contractul include și realizarea unui segment de 5 kilometri în Republica Moldova.

Cei opt ofertanți sunt:

  • Asocierea Danlin XXL – Intertranscom Impex – Evropeiski-Patishta AD – Groma Hold;
  • Asocierea Far Foundation – Automagistral Pivden – Lincor Trans;
  • Asocierea Construcții Erbaşu – Frasinul – Consent – EKY – SAM – Dimex 2000 Company;
  • Aktor (ofertant unic);
  • Asocierea Itinera SPA – Sapiem SPA – ICM SPA;
  • Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret (ofertant unic);
  • Concelex (ofertant unic);
  • FCC Construction (ofertant unic).

Tronsonul are o lungime de 15,5 km, cu un cost estimat de 4,7 miliarde lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Security Action for Europe – SAFE. CNIR va acorda punctaj suplimentar constructorului care finalizează în termen de 18 luni segmentul de 2,77 km dintre nodul Golăiești și Podul peste Prut.

Contractul prevede 46 de luni pentru realizare: 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor. Pe traseu vor fi construite 14 poduri și pasaje, două tunele (inclusiv unul de 1.760 metri la km 83) și două noduri rutiere: unul pentru legătura cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași și nodul Golăiești.

