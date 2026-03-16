Alfred Stern, directorul general al OMV, a vorbit recent despre criza combustibilului și prețurile în creștere, oferind și recomandări practice pentru consumatori, potrivit presei internaționale,citată de Mediafax.

„Dacă există o penurie, atunci trebuie să economisim combustibil. Conduceți mai puțin, conduceți mai încet. Nu există nicio modalitate de a evita acest lucru”, a declarat Stern într-un interviu pentru emisiunea „Journal zu Gast” din Austria.

Directorul OMV a respins acuzațiile că firma profită de criza actuală. El a explicat structura prețului la pompă, precizând că la un litru de benzină premium de 1,70 euro, 90 de cenți reprezintă taxe și impozite, 55 de cenți acoperă costul petrolului, iar restul de 25 de cenți rămân pentru OMV. Stern a subliniat că guvernul austriac este cel care beneficiază de prețurile ridicate prin taxe, iar reducerea lor ar fi posibilă doar prin scăderea impozitelor.

Criza actuală este atribuită conflictului din Iran, iar Stern estimează că piața globală se confruntă cu un deficit de aproximativ 20% la petrol și 10% la combustibili. Pentru a aproviziona Austria, OMV trebuie să plătească prețuri competitive la bursele internaționale, iar cei care nu sunt dispuși să accepte aceste prețuri „vor trebui să plece”.

În 2025, rafinăriile OMV au înregistrat un profit operațional de circa 1,1 miliarde de euro, în timp ce Ministerul Finanțelor austriac a încasat 2,6 miliarde de euro din taxe pe combustibili.

Când a fost întrebat despre aprovizionarea cu combustibil pentru 2026, Stern a avertizat că nu poate garanta siguranța completă a acesteia și că, în cel mai rău scenariu, Austria ar putea rămâne fără combustibil. Cu toate acestea, el a subliniat că prioritatea principală a OMV este să asigure securitatea aprovizionării clienților.

Potrivit premierului Ilie Bolojan, OMV deține peste 40% din piața de combustibil din România.