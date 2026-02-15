Schimbare de direcție la Stellantis: mai multe modele diesel revin în Europa pe fondul vânzărilor slabe de electrice

În timp ce majoritatea constructorilor auto își reafirmă planurile de electrificare, Stellantis a ales o abordare mai pragmatică. Grupul readuce în oferta europeană versiuni diesel pentru cel puțin șapte modele. Este o mișcare care sugerează că tranziția către electric nu avansează în ritmul anticipat acum câțiva ani.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Reintroducerea motorizărilor diesel a început la finalul lui 2025. De atunci, au reapărut în configuratoare versiuni pentru mai multe modele, de la vehicule de familie la compacte precum Peugeot 308 și modelul premium DS 4. Nu este clar deocamdată dacă lista va fi extinsă, însă direcția este evidentă.

„Am decis să menținem motoarele diesel în portofoliul nostru și, în anumite cazuri, să extindem gama de motorizări disponibile”, a transmis compania. „La Stellantis ne dorim creștere, iar deciziile noastre sunt ghidate de cererea clienților.”

Contextul explică în mare parte această repoziționare. Vânzările de mașini electrice au rămas sub așteptări în mai multe piețe europene, iar Uniunea Europeană a mai relaxat calendarul privind obiectivele de emisii, oferind un răgaz suplimentar motoarelor cu combustie internă. În același timp, în Statele Unite – principala piață a grupului – administrația președintelui Donald Trump a renunțat la o serie de reglementări privind emisiile.

Industria auto traversează o perioadă de reașezare

Datele arată cât de mult s-a schimbat piața în ultimul deceniu. În 2015, mașinile diesel reprezentau cel puțin jumătate din vânzările de autoturisme noi din Europa. După scandalul Dieselgate, declinul a fost constant.

Conform datelor Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), în 2025 dieselul a coborât la 7,7% din piață, în timp ce modelele 100% electrice au ajuns la 19,5%. Informațiile privind revenirea unor versiuni diesel au fost semnalate de Reuters, pe baza unei analize a site-urilor dealerilor și a declarațiilor companiei.

Și totuși, segmentul diesel are un avantaj important: producătorii chinezi, concentrați în principal pe electrice și hibride plug-in, nu concurează direct aici. După cum observă analiștii, într-un context în care diferențierea devine esențială, dieselul poate reprezenta o soluție. În plus, prețul de achiziție este, în general, mai redus decât în cazul unui model electric comparabil.

Revin astfel în ofertă versiuni diesel pentru modele precum Opel Astra, Opel Combo, SUV-ul cu șapte locuri Peugeot Rifter și Citroen Berlingo. De asemenea, vor continua să fie produse modele diesel deja existente, inclusiv SUV-ul premium DS 7, dar și Alfa Romeo Tonale, Alfa Romeo Stelvio și sedanul Alfa Romeo Giulia.

Compania susține că decizia vine „ca răspuns la cererea susținută din partea clienților”.

În Marea Britanie, însă, tendința generală rămâne descendentă. Datele platformei CarGurus arată că numărul modelelor diesel noi a scăzut la 57 în 2025, de la 167 în 2020. Mărcile din portofoliul Stellantis prezente în Regatul Unit oferă în prezent doar patru modele diesel, comparativ cu 26 în urmă cu cinci ani.

Chris Knapman, director editorial CarGurus UK, afirmă că Stellantis „merge împotriva curentului”. El subliniază că dieselul continuă să fie o alegere potrivită pentru șoferii care parcurg distanțe lungi fără opriri frecvente sau care tractează remorci. „Dacă ești un producător european și vrei să te diferențiezi, dieselul poate fi o zonă în care să ai un avantaj competitiv față de noile mărci chinezești”, a declarat acesta.

În paralel, grupul a făcut ajustări și pe piața americană. A readus în ofertă modele cu motoare clasice pe benzină, inclusiv versiuni ale Jeep Cherokee și motorul V8 „Hemi”. Pentru Fiat 500 a fost introdusă și o variantă hibrid pe benzină, pe lângă cea electrică.

Anterior, compania își fixase ca obiectiv ca până în 2030 mașinile electrice să reprezinte 100% din vânzările sale din Europa și 50% din cele din Statele Unite. Evoluția cererii din ultimii ani a impus însă o revizuire a planurilor.

Nu este o renunțare la electrificare. Este, mai degrabă, o ajustare la realitățile pieței. Iar pentru moment, dieselul revine în prim-plan.