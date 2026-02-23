dark
SURSE G4Media: Coaliția renunță la proiectul prin care șoferilor li se suspendă permisul auto dacă nu își plătesc amenzile rutiere

G4Media
23 februarie 2026
permis auto
Sursa foto: Bartoszzakrzewski | Dreamstime.com
Liderii coaliției PSD-PNL-USR-UDMR au decis luni în ședința desfășurată la guvern să scoată din proiectul  de OUG privind reforma administrației prevederea potrivit căreia șoferilor li se suspendă permisul auto dacă nu își plătesc amenzile rutiere, au declarat pentru G4Media surse politice.

Proiectul pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării prevedea că șoferii care nu își plătesc amenzile rutiere în termen de 90 de zile riscă suspendarea automată a permisului de conducere.

Ministerul Justiției a dat aviz negativ propunerii, potrivit informațiilor G4Media.

Liderii coaliției au agreat proiectul de ordonanță de urgență privind reforma administrației publice locale și centrale, care urmează să fie adoptată de guvern concomitent cu măsuri de sprijin pentru companii.

