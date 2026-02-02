Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat o licitație în valoare de aproximativ 490.000 de lei pentru achiziția de echipamente IT (calculatoare de birou, laptopuri, tablete, imprimante, routere și switch-uri) necesare promovării noilor cărți electronice de identitate, cunoscute drept buletine cu cip, potrivit unui anunț publicat pe SEAP.

Conform documentației licitației, achiziția are rolul de a asigura funcționarea fără blocaje a ghișeelor și accesul neîntrerupt al cetățenilor la serviciile de eliberare a noilor documente de identitate, obiectivul fiind ca, până la finalul anului 2026, cartea electronică de identitate să fie disponibilă tuturor românilor.

MAI arată că proiectul necesită și o campanie de promovare susținută, astfel încât cetățenii să fie informați cu privire la avantajele noilor documente. Printre beneficiile identificate se numără dimensiunea redusă, similară unui card bancar, includerea semnăturii electronice, posibilitatea de autentificare sigură online și accesul facil la servicii de e-guvernare, cu reducerea birocrației în relația cu instituțiile statului.

Echipamentele care urmează să fie achiziționate trebuie să îndeplinească standarde ridicate de securitate și criptare, având în vedere că vor fi utilizate pentru operarea unor baze de date cu informații personale sensibile. Caietul de sarcini prevede, printre altele, utilizarea unor procesoare de generație recentă și a tehnologiilor de securitate hardware, precum TPM 2.0.

Achiziția este finanțată din fonduri nerambursabile, ceea ce presupune reguli stricte privind procedura de selecție. În cazul în care ofertele depuse depășesc bugetul estimat sau nu respectă cerințele tehnice impuse, procedura de licitație va fi reluată, cu scopul identificării unei soluții optime din punct de vedere al raportului preț–calitate.

Cărțile electronice de identitate vor fi eliberate gratuit de serviciile de evidență a populației, pe baza unei cereri. Cetățenii care nu doresc documente cu cip vor putea opta pentru o carte de identitate simplă, care va fi emisă contra cost.

Prin intermediul noii cărți electronice de identitate (CEI), românii vor putea călători în spațiul Uniunii Europene, vor avea acces la semnătura electronică prin aplicații dedicate și vor putea interacționa digital cu autoritățile. De exemplu, schimbarea domiciliului va putea fi realizată online, printr-o aplicație, urmând ca modificarea să fie validată electronic de către Evidența Populației.

MAI subliniază că noul document, datorită componentelor electronice și nivelului de securitate, este semnificativ mai greu de falsificat decât actualele cărți de identitate.