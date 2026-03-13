Prețurile carburanților continuă să crească în România, iar în unele benzinării motorina a ajuns deja sau chiar a depășit pragul de 9 lei pe litru. În același timp, benzina standard a trecut de 8,5 lei/litru în anumite stații, potrivit unei analize publicate de Economedia.

Scumpirile nu au venit brusc, ci în mai multe etape. Luna martie a adus deja o serie de ajustări succesive la pompă, iar trendul ascendent este vizibil mai ales în cazul motorinei, unde majorările au fost mai consistente.

Benzina s-a scumpit și ea, dar într-un ritm ușor mai lent. Chiar și așa, nivelul actual al prețurilor este semnificativ peste cel de la începutul anului.

Motorina ajunge la 9 lei pe litru în unele stații

Pentru șoferii din România, ziua de vineri, 13 martie 2026, aduce o nouă scumpire la pompă. Conform datelor din Monitorul Prețurilor, motorina s-a majorat cu 9 bani pe litru în stațiile Petrom. Aceeași ajustare a fost aplicată și pentru benzină.

Este a șaptea creștere de preț aplicată de cel mai mare distribuitor de carburanți din România doar în această lună.

În urma acestor majorări, motorina standard se vinde în prezent la 8,92 – 8,96 lei pe litru, însă în unele benzinării prețul a ajuns deja la 9 lei pe litru sau chiar a depășit acest prag, potrivit datelor din piață.

Cât costă benzina în București

În București, prețul unui litru de benzină standard este cuprins între 8,46 și 8,52 lei.

Creșterile au venit aproape zilnic în ultimele zile. Joi, benzina și motorina s-au scumpit cu câte 9 bani pe litru. Cu o zi înainte, miercuri, benzina a crescut cu 1 ban, iar motorina cu 2 bani.

Pe 10 martie, ajustările au fost chiar mai mari: benzina s-a scumpit cu 10 bani pe litru, iar motorina cu 15 bani.

Carburanții ar putea depăși 10 lei pe litru

Creșterea accelerată din martie vine după o serie de majorări începute încă din primele luni ale anului.

Doar în această lună, motorina standard s-a scumpit cu 68 de bani pe litru, iar benzina cu 53 de bani.

Evoluția prețurilor este influențată și de majorarea accizelor aplicată de la 1 ianuarie 2026, măsură decisă de Guvern anul trecut. În urma acestei schimbări, benzina s-a scumpit atunci cu aproximativ 34 de bani pe litru, iar motorina cu 31 de bani.

La începutul anului, benzina standard costa aproximativ 7,58 lei pe litru, iar motorina era în jur de 7,77 lei.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, benzina și motorina premium ar putea depăși chiar 10 lei pe litru în următoarele zile.

Analiza arată că fiecare majorare a prețului combustibililor produce efecte în lanț în economie. Transportul, agricultura, comerțul și sectorul construcțiilor depind direct de costurile carburanților, iar evoluția cotațiilor petrolului are un impact imediat asupra tarifelor de la pompă.