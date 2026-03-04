Elon Musk urmează să depună miercuri mărturie într-un proces intentat de acționari ai Twitter la un tribunal federal din San Francisco, unde miliardarul este acuzat că a făcut declarații false și înșelătoare care ar fi dus la scăderea prețului acțiunilor platformei înainte de achiziția sa de 44 de miliarde de dolari din 2022, relatează AP, potrivit Mediafax.

Procesul a fost deschis în octombrie 2022 la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Nord din California.

Reclamanții sunt acționari Twitter care au vândut acțiuni între 13 mai și 4 octombrie 2022, cu doar câteva săptămâni înainte ca Musk să finalizeze preluarea companiei.

Potrivit plângerii depuse în instanță, Elon Musk ar fi încălcat legile federale privind valorile mobiliare prin declarații publice considerate false. Acestea ar fi fost, susțin reclamanții, „calculate cu atenție pentru a reduce prețul acțiunilor Twitter”.

Contextul conflictului juridic datează din primăvara anului 2022. Musk ajunsese la o înțelegere pentru a cumpăra Twitter în aprilie, însă pe 13 mai a anunțat că tranzacția este „temporar suspendată”, spunând că trebuie verificat numărul conturilor de spam și al celor false de pe platformă. Imediat după acea declarație, acțiunile Twitter au scăzut puternic.

La scurt timp, Musk a revenit cu o nouă afirmație pe rețea, susținând că acordul „nu poate continua”. Tot atunci a declarat că aproape 20% dintre conturile Twitter ar fi „false”, conform documentelor citate în proces.

Nu este pentru prima dată când Elon Musk ajunge în instanță din cauza declarațiilor făcute pe rețelele sociale. În urmă cu trei ani, miliardarul a petrecut aproximativ opt ore depunând mărturie într-un alt proces federal desfășurat tot la San Francisco.

Cazul respectiv viza mesajele sale din 2018 despre intenția de a retrage de la bursă compania Tesla – producătorul de automobile electrice pe care îl conduce și în prezent – într-o tranzacție evaluată la 420 de dolari pe acțiune. Planul nu s-a concretizat niciodată.

În acel proces, un juriu format din nouă membri l-a absolvit pe Musk de orice faptă ilegală.