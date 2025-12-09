Nestlé își mută serverele pe cele ale SAP / În primă etapă, actualizarea acoperă 112 țări

Nestlé, una dintre cele mai mari companii din zona de produse alimentare, a finalizat prima sa actualizare majoră către serverele SAP. Potrivit unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, conglomeratul de food and beverages a trecut rețelele sale pe SAP S/4HANA Cloud Private Edition în 112 țări, urmând ca alte țări din Europa și America să fie incluse în curând.

Prima dintre cele trei actualizări a implicat peste 50.000 de angajați și a fost finalizată în mai puțin de 20 de ore. Susținută de un peisaj tehnologic standardizat, care a permis un timp minim de nefuncționare, această tranziție fluidă către SAP S/4HANA Cloud Private Edition stabilește un nou reper pentru transformarea digitală în industria bunurilor de larg consum (FMCG).

Chris Wright, Head of IT și CIO al Nestlé, susține că a avea un sistem ERP comun oferă „o bază solidă de date care ne permite să executăm procese end-to-end în întregul lanț valoric și să avem vizibilitate în cadrul întregii companii și dincolo de ea.”

Cu un portofoliu care include branduri globale precum Nescafé, Kit Kat și Maggi, Nestlé a ales să facă upgrade la SAP S/4HANA Cloud Private Edition pentru „a accelera lansarea de noi produse și inovații în cadrul grupului”. SAP susține că actualizarea permite utilizarea insight-urilor bazate pe date și îmbunătățirea proceselor pentru a crește eficiența și eficacitatea operațiunilor sale, astfel încât să deservească mai bine consumatorii din întreaga lume, care se bazează zilnic pe produsele sale.

Prin valorificarea AI-ului și a copilotului Joule, dezvoltat de SAP, în lanțul valoric și în portofoliul de produse, Nestlé poate personaliza interacțiunea cu consumatorii și poate optimiza procesele cu o agilitate sporită. În acest fel, compania rămâne conformă așteptărilor consumatorilor și poate dezvolta o experiență omnichannel.