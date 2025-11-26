Noua funcţionalitate eSemnătura elimină hârtia şi facilitează semnarea electronică, direct în aplicaţie, anunță o platformă digitală folosită în peste 1.200 de instituții publice

Lansarea modulului eSemnătura, o nouă funcţionalitate care modernizează modul de lucru în cadrul instituţiilor publice, permite semnarea documentelor în mod electronic direct în platformă, a anunţat miercuri Regista, platforma de digitalizare utilizată în peste 1.200 de instituţii publice din România, scrie Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat de presă, noul modul simplifică fluxul birocratic, de la înregistrare până la semnare electronică şi arhivare, fără imprimare, fără semnături pe hârtie şi fără scanări.

Astfel, noul modul, dezvoltat în conformitate cu Legea 214/2024 şi normele europene eIDAS, elimină riscurile asociate semnăturilor pe hârtie şi timpului petrecut cu procedee manuale.

„Cu ajutorul modulului eSemnatura, instituţiile pot semna documente direct în Regista, folosind toate tipurile de semnături electronice necesare în activitatea administrativă: semnătură electronică simplă, semnătură electronică calificată cu token USB şi semnătură electronică calificată în cloud. eSemnătură de la Regista funcţionează cu token-urile care sunt deja folosite în instituţii şi este integrată inclusiv cu semnăturile calificate oferite gratuit către funcţionarii de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), dar şi cu toţi furnizorii privaţi de pe piaţa locală şi europeană, precum CertSign, DigiSign sau TransSped”, susţin reprezentanţii companiei.

Totodată, cu ajutorul noului modul eSemnătura, instituţiile publice care vor alege să îşi digitalizeze fluxurile de documente, vor putea semna direct în platformă documentele necesare.

„eSemnătura este un pas esenţial în misiunea noastră de a sprijini administraţia publică în tranziţia către procese complet digitale. Am creat o soluţie sigură, conformă legal şi uşor de folosit, care integrează toate tipurile de semnătură necesare în activitatea instituţiilor. Prin modulul de eSemnătură, documentele circulă mai rapid, semnarea devine mai simplă, iar întregul flux administrativ câştigă transparenţă şi eficienţă”, a declarat Edward Creţescu, CEO Regista, citat în comunicat.

Pornind de la nevoia funcţionarilor publici de a lucra cât mai digitalizat, noul modul eSemnătura din Regista permite colaborarea dintre compartimentele unei instituţii publice, prin semnarea secvenţială a documentelor, notificarea semnatarilor pentru fiecare document primit electronic, cât şi un flux constant de actualizări direct în platformă, în funcţie de activităţile semnatarilor, precizează reprezentanţii companiei.

În plus, fiecare semnare poate veni cu note informative transmise direct la semnatar pentru o verificare suplimentară. Modulul de Semnătură respectă cele mai înalte norme de securitate a datelor şi este dezvoltat în conformitate cu noua lege a semnăturilor electronice, Legea 214/2024, se precizează în comunicat.

Modulul eSemnătură este dezvoltat de Regista împreună cu Namirial, unul dintre principalii furnizori europeni de servicii de încredere şi certificate calificate conform eIDAS.

Cele 1.200 de instituţii publice aflate în portofoliul Regista – primării, şcoli, spitale, direcţii şi servicii – pot beneficia imediat prin utilizarea semnăturilor electronice în întreaga activitate zilnică pe care o desfăşoară.

Regista este o soluţie care se adresează atât instituţiilor publice, cât şi companiilor private din România care doresc să îşi digitalizeze procesele interne.