Numărul armelor nucleare desfășurate și pregătite pentru utilizare a înregistrat o creștere semnificativă în ultimul an, potrivit unui raport publicat de Norwegian People’s Aid în colaborare cu Federation of American Scientists. Autorii documentului avertizează că această tendință reprezintă o „evoluție preocupantă”, pe fondul intensificării conflictelor la nivel global.

În prezent, nouă state dețin arme nucleare – Rusia, Statele Unite ale Americii, Franța, Regatul Unit, China, India, Pakistan, Israel și Coreea de Nord – iar acestea cumulau la începutul anului aproximativ 12.187 de focoase nucleare, conform raportului „Nuclear Weapons Ban Monitor”.

Deși numărul total al ogivelor este în ușoară scădere față de anul anterior, tendința inversă se observă în cazul armelor efectiv disponibile pentru utilizare, care au crescut constant în ultimii ani, ajungând la aproximativ 9.745. Mai mult, circa 40% dintre acestea – peste 4.000 de ogive – sunt deja desfășurate pe rachete balistice, lansatoare mobile, submarine sau baze aeriene, marcând o creștere față de anul precedent.

Experții avertizează că această evoluție amplifică riscurile globale. Potrivit lui Hans Kristensen, creșterea numărului de arme desfășurate sporește probabilitatea unor escaladări rapide, a erorilor de calcul sau chiar a unor utilizări accidentale. În opinia sa, această tendință face lumea „mai periculoasă pentru toți”.

Contextul internațional accentuează îngrijorările

Conflictele din Europa, Asia și Orientul Mijlociu implică, direct sau indirect, state dotate cu arme nucleare, în timp ce mecanismele tradiționale de control al armamentelor se erodează. Un exemplu este expirarea recentă a tratatului New START, ultimul acord major dintre Washington și Moscova în domeniul limitării arsenalelor strategice.

În paralel, comunitatea internațională rămâne divizată. Tot mai multe state aderă la Tratatul privind interzicerea armelor nucleare, însă nicio putere nucleară nu face parte din acest acord. În schimb, aceste state continuă să investească masiv în modernizarea și extinderea arsenalelor, fiind susținute și de țări aliate aflate sub așa-numita „umbrelă nucleară”.

Reprezentanții International Campaign to Abolish Nuclear Weapons avertizează că ideea protecției oferite de armele nucleare este iluzorie, subliniind că dependența de astfel de capacități nu face decât să amplifice riscurile globale, într-un moment în care echilibrul strategic devine tot mai fragil.