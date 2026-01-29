În 2025, 71,47% dintre autoturismele înmatriculate în România au fost second-hand, arată o analiză realizată de platforma marketplace Plus-Auto.ro, pe baza datelor oficiale ale Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI), potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro. Cele mai căutate mărci de români au fost Volkswagen, Dacia și BMW.

În total, anul trecut, au fost înmatriculate 548.612 vehicule, dintre care doar 28,53% au fost mașini noi. Analiza indică faptul că preferința pentru second-hand este determinată de bugete limitate, costuri tot mai mari de întreținere, inflație și incertitudini economice.

Românii caută astfel mașini deja depreciate, dar fiabile, cu istoric verificabil, costuri mici de exploatare și echipări mai bune la același preț comparativ cu un autoturism nou. În același timp, aceste mașini trebuie să răspundă nevoilor variate: navetă, drumuri mixte, oraș, familie și costuri controlabile.

Volkswagen, Dacia și BMW se mențin în topul preferințelor

Pe baza acestor criterii, Volkswagen, Dacia și BMW se mențin în topul preferințelor. Din totalul mașinilor second-hand, 27% au fost Volkswagen, în special modelul Golf, ceea ce înseamnă peste 148.000 de autoturisme. În categoria mașinilor noi, Dacia este lider, cu 41.598 de exemplare, adică 29,29% din total.

Din punct de vedere al tipului de motorizare, aproape jumătate dintre autoturismele înmatriculate în 2025 funcționează pe motorină (48%, respectiv 262.553 unități), urmate de cele pe benzină (128.896) și de modelele hibride de tip 01 (102.229 unități, 18,64%). Mașinile electrice au înregistrat 13.191 de înmatriculări, iar modelele hibride de tip 02 au fost 15.727. De asemenea, 25.064 de autoturisme noi sau second-hand au fost prevăzute cu GPL.

Volkswagen a fost cea mai înmatriculată marcă în 30 de județe

Datele DGPCI arată că modelele și mărcile considerate fiabile, rezistente și accesibile domină piața, iar preferințele variază și în funcție de județ. Volkswagen a fost cea mai înmatriculată marcă în 30 de județe, în special cu modelul Golf (Alba, Arad, Bacău, Bistrița, Botoșani, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Iași, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea) și Passat (Constanța, Galați, Sălaj și Teleorman).

Dacia domină opt județe, cu Logan în Argeș și Călărași și cu Duster în Brăila, Harghita, Hunedoara, Ilfov, Maramureș și București. BMW se află în top în Dolj, mai ales cu modelul 320D.