Nvidia respinge ideea introducerii unor mecanisme de control la distanță în cipurile AI

Nvidia neagă categoric existența sau posibilitatea includerii unor backdoor-uri (portițe de acces) sau mecanisme de control la distanță (kill switch-uri) în unitățile sale de procesare grafică (GPU), într-un context marcat de presiuni politice și acuzații internaționale. Declarația a fost făcută de David Reber Jr., Chief Security Officer al companiei, printr-o postare publicată pe blogul oficial Nvidia, transmite TheVerge.

„GPU-urile Nvidia nu au și nu ar trebui să aibă kill switch-uri și backdoor-uri”, a scris Reber Jr., ca răspuns la apelurile din partea unor legislatori americani și la acuzațiile formulate de oficiali chinezi. Postarea survine pe fondul unui proiect de lege introdus în luna mai în Congresul SUA, denumit Chip Security Act, care ar impune producătorilor de cipuri, inclusiv Nvidia, să includă tehnologii de urmărire pentru detectarea exporturilor ilegale și ar deschide posibilitatea introducerii unor funcții de dezactivare la distanță (kill switch).

Reber Jr. critică dur aceste propuneri și atrage atenția asupra riscurilor de securitate pe care le-ar implica: „Pentru a reduce riscul de utilizare abuzivă, unii experți și factori de decizie propun includerea unor kill switch-uri (mecanisme de oprire de la distanță) hardware sau controale integrate care pot dezactiva GPU-urile de la distanță, fără știrea sau consimțământul utilizatorului. Unii suspectează că acestea ar exista deja.”

El respinge însă ferm această idee: „Nu există așa ceva ca un backdoor (portiță de acces) ‘bun’. Există doar vulnerabilități periculoase care trebuie eliminate.” În opinia sa, un astfel de mecanism ar constitui „o invitație deschisă la dezastru” și ar periclita securitatea tehnologică a Statelor Unite. „Aceasta nu este o politică solidă. Este o reacție exagerată care ar afecta ireparabil interesele economice și de securitate națională ale Americii”, a mai transmis Reber Jr.

În paralel, autoritățile din China investighează presupuse „portițe” sau vulnerabilități în cipurile H20 livrate de Nvidia, suspectând existența unor metode de control ascunse. Deși Nvidia se așteaptă să obțină permise pentru a relua exporturile unor modele de cipuri AI către China, cele mai performante produse ale companiei rămân sub regim sever de control la export impus de autoritățile americane.

Tensiunile reflectă o situație delicată: atât Statele Unite, cât și Nvidia doresc ca firma să rămână furnizorul principal de cipuri AI pentru China, dar orice percepție privind un potențial acces al guvernului american la hardware-ul vândut peste hotare ar putea periclita această poziție. În același timp, companiile chineze de semiconductori, printre care Huawei, își accelerează dezvoltarea tehnologică și capacitatea de producție în încercarea de a reduce dependența de furnizori externi.

Nvidia se află astfel într-un echilibru fragil între respectarea reglementărilor americane și menținerea accesului pe o piață esențială precum cea chineză, într-un moment în care încrederea în securitatea cipurilor devine un subiect central în competiția tehnologică globală.