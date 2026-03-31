În 2026, raportarea unui șofer agresiv în trafic a devenit mai simplă, însă sesizarea va fi luată în considerare de Poliția Rutieră doar dacă respectă anumite condiții legale, transmite MEDIAFAX. Orice participant la trafic poate trimite dovezi, inclusiv înregistrări de pe camerele de bord, însă acestea trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute de lege.

Florin Ciuleanu, inspector principal de poliție la IGPR, Direcția Rutieră, a explicat în podcastul „Podcast cu Prioritate” realizat de ProMotor că sesizările pot conduce la sancțiuni doar dacă sunt complete și conforme cu cerințele legale.

Reclamația trebuie să fie adresată Poliției Rutiere competente

Astfel, reclamația trebuie să fie adresată Poliției Rutiere competente, adică unității din zona unde a avut loc incidentul. Persoana care face sesizarea trebuie să furnizeze datele de identificare și de contact și să depună o declarație pe propria răspundere. Aceasta confirmă că imaginile sunt autentice și nealterate; fără declarație, sesizarea nu poate fi procesată, responsabilitatea pentru autenticitatea materialului revenind celui care îl transmite.

Mai mult, filmarea trebuie să surprindă clar momentul comiterii faptei și să permită identificarea vehiculului implicat. Numărul de înmatriculare trebuie să fie vizibil, iar imaginile trebuie să includă și elemente care să ajute la stabilirea locului incidentului.

