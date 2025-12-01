Un interes tot mai mare pentru autenticitatea informațiilor online a dus la apariția Slop Evader, o extensie de browser care blochează conținutul publicat după 30 noiembrie 2022 – data la care ChatGPT a devenit public, scrie InterestingEngineering.

Instrumentul, creat de artista și cercetătoarea Tega Brain, filtrează automat rezultatele căutărilor pe Google, astfel încât utilizatorii să poată naviga într-un internet lipsit de conținut generat de inteligență artificială.

Cum funcționează extensia

Slop Evader funcționează în prezent pe Firefox și Chrome și limitează rezultatele la perioada anterioară exploziei modelelor generative. Extensia poate fi folosită pe șapte platforme, printre care YouTube, Reddit, Stack Exchange și forumul MumsNet. Utilizatorii pot astfel explora un mediu online care pare mai apropiat de ritmul și stilul internetului pre-AI, însă cu prețul pierderii accesului la orice informație recentă.

Motivația din spatele proiectului

Tega Brain a conceput instrumentul ca reacție la creșterea masivă a conținutului sintetic care a inundat internetul în ultimii ani.

De la imagini artificiale și articole scrise de AI până la anunțuri de închiriere fabricate sau recenzii îndoielnice, prezența conținutului generat automat a devenit parte integrantă a experienței de navigare. „Această semănare a neîncrederii în relația noastră cu media este un lucru uriaș, un efect masiv al perioadei acesteia dominate de conținut media sintetic în care ne aflăm”, a declarat Brain pentru 404 Media.

Potrivit ei, evoluția rapidă a instrumentelor generative, precum Sora 2, a afectat capacitatea oamenilor de a identifica rapid ce este real. Fenomenul nu se limitează la divertisment sau social media, ci influențează activități cotidiene precum căutarea unui apartament sau compararea produselor.

Brain spune că aceste sarcini necesită acum un nivel suplimentar de scepticism, deoarece utilizatorii se confruntă cu o abundență de informații artificiale. „Deschid Pinterest și observ brusc că jumătate din feed sunt fețe de femei incredibil de idealizate, care clar nu sunt persoane reale”, a explicat ea. „Îți este băgat în față și în feed, indiferent dacă ai căutat asta sau nu.”

O soluție deliberat restrictivă

Slop Evader oferă o soluție temporară și deliberat restrictivă: limitarea căutărilor la conținut anterior anului 2022. Brain spune că intenția nu este izolarea permanentă de realitatea digitală actuală, ci încurajarea reflecției asupra cantității de informație sintetică prezentă în mediul online. „M-am gândit la moduri de a refuza asta, iar cel mai simplu și mai tâmpit mod este să cauți doar lucruri dinainte de 2022″, afirmă creatoarea extensiei.

Instrumentul are, însă, limite evidente. Utilizatorii nu pot accesa știri recente, site-uri apărute după 2022 sau actualizări pentru diverse servicii. Brain consideră că această restricție nu este un defect, ci un mod de a expune dependența actuală de fluxul continuu de informații noi și de a evidenția modul în care conținutul generat automat s-a infiltrat în aproape toate spațiile online.

Pe lângă dezvoltarea unei versiuni compatibile cu DuckDuckGo – motor de căutare care a introdus recent opțiunea de a filtra imaginile generate de AI – Brain spune că lucrează și la extinderea numărului de site-uri pe care extensia le poate filtra.

Dincolo de soluții individuale

Deși Slop Evader a atras atenția ca o formă de rezistență culturală, creatoarea sa subliniază că soluțiile tehnice individuale nu vor rezolva problema de fond. „Nu cred că extensiile de browser ne vor salva”, spune Brain, comparând situația cu dezbaterea privind schimbările climatice, unde acțiunile individuale nu pot înlocui efortul colectiv. „Nu vom ieși din situația asta doar prin acțiuni individuale.”

Tendința mai largă de combatere a „AI slop”

Inițiativa ei se înscrie într-un val mai larg de proiecte dedicate reducerii așa-numitului „AI slop” – un termen folosit pentru a descrie conținutul generat automat și perceput ca fiind lipsit de valoare. Un alt exemplu este SlopStop, un instrument introdus recent de Kagi Search, care permite utilizatorilor să raporteze articole, imagini sau videoclipuri considerate irelevante sau generate de AI. Sistemul folosește raportările comunității pentru a retrograda sau elimina acel conținut din rezultate, încercând să păstreze un web actual, dar mai curat și mai lizibil.

Dacă Slop Evader adoptă o abordare de tip „capsulă a timpului”, evitând cu totul internetul modern, SlopStop încearcă să îl curețe din interior.

Ambele instrumente indică, însă, același lucru: o dorință tot mai mare a utilizatorilor de a recâștiga controlul asupra mediului online invadat de conținut sintetic.

În acest moment, utilizatorii se află în fața a două opțiuni: să se îndepărteze de internetul actual sau să îl filtreze riguros, încercând astfel să își redobândească un mod clar și controlat de navigare