Ministrul Sănătății anunță o nouă platformă, ce va înlocui actuala PIAS / Rogobete: Din august 2026, vom lansa un sistem „modern, sigur și accesibil”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că vor dispărea rețeta electronică și scrisoarea medicală. O nouă platformă, ce va înlocui actuala platformă informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS), va fi disponibilă în august 2026, a anunțat ministrul într-o intervenție la Digi24.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Actuala platformă, care are 15 ani vechime și, de 10 ani, nu mai dispune de mentenanță, va fi înlocuită cu un sistem „modern, sigur și accesibil”, a anunțat Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), potrivit Digi24.

„Rețeta electronică, scrisoarea medicală, trimiterea și toate documentele practic dispar și se mută în această platformă. Vă duceți la o farmacie, pe baza CNP-ului sau a cardului de sănătate sau a noii cărți de identitate (…), farmacistul va vedea în platformă prescripția medicală și vă eliberează antibioticul fără alt document”, a explicat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Ministrul a precizat că, în noua platformă, se vor putea vizualiza biletele de trimitere în format electronic, rețetele electronice, scrisoarea medicală și dosarul electronic al pacientului. Rogobete a menționat că 95% din activitatea birocratică va fi digitalizată.

Ce aduce noua platformă a ministerului Sănătății

Sistemul promite să simplifice radical interacțiunea dintre pacienți, medici și instituțiile de sănătate, eliminând birocrația și hârtiile inutile. Acesta este prezentat drept „cel mai amplu proiect de digitalizare din istoria sistemului medical românesc”.

Printre funcționalitățile noii platforme se numără:

eliminarea documentelor tipizate și a formularelor pe suport de hârtie;

biletele de trimitere, scrisorile medicale și concediile medicale vor fi complet digitale, accesibile instant;

dosarul electronic al pacientului și rețeta electronică devin funcționale și complet integrate;

Istoricul medical al pacienților va putea fi consultat în siguranță, oricând și de oriunde, inclusiv de pe telefon sau calculator.