dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Ministrul Sănătății anunță o nouă platformă, ce va înlocui actuala PIAS / Rogobete: Din august 2026, vom lansa un sistem „modern, sigur și accesibil”

Daniel Simion
24 decembrie 2025
Reformen im Gesundheitswesen der Krankenkassen Ein Stethoskop liegt auf einer Tastatur als Symbolbild für notwendige Reformen im Gesundheitssystem und den Krankenkassen *** Reforms in the health system of health insurance companies A stethoscope lies on a keyboard as a symbolic image for necessary reforms in the health system and health insurance companies,Image: 1059261621, License: Rights-managed, Restrictions: imago is entitled to issue a simple usage license at the time of provision. Personality and trademark rights as well as copyright laws regarding art-works shown must be observed. Commercial use at your own risk., Model Release: no, Credit line: IMAGO / imago stock&people / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că vor dispărea rețeta electronică și scrisoarea medicală. O nouă platformă, ce va înlocui actuala platformă informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS), va fi disponibilă în august 2026, a anunțat ministrul într-o intervenție la Digi24.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Actuala platformă, care are 15 ani vechime și, de 10 ani, nu mai dispune de mentenanță, va fi înlocuită cu un sistem „modern, sigur și accesibil”, a anunțat Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), potrivit Digi24.

„Rețeta electronică, scrisoarea medicală, trimiterea și toate documentele practic dispar și se mută în această platformă. Vă duceți la o farmacie, pe baza CNP-ului sau a cardului de sănătate sau a noii cărți de identitate (…), farmacistul va vedea în platformă prescripția medicală și vă eliberează antibioticul fără alt document”, a explicat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Ministrul a precizat că, în noua platformă, se vor putea vizualiza biletele de trimitere în format electronic, rețetele electronice, scrisoarea medicală și dosarul electronic al pacientului. Rogobete a menționat că 95% din activitatea birocratică va fi digitalizată.

Ce aduce noua platformă a ministerului Sănătății

Sistemul promite să simplifice radical interacțiunea dintre pacienți, medici și instituțiile de sănătate, eliminând birocrația și hârtiile inutile. Acesta este prezentat drept „cel mai amplu proiect de digitalizare din istoria sistemului medical românesc”.

Printre funcționalitățile noii platforme se numără:

  • eliminarea documentelor tipizate și a formularelor pe suport de hârtie;
  • biletele de trimitere, scrisorile medicale și concediile medicale vor fi complet digitale, accesibile instant;
  • dosarul electronic al pacientului și rețeta electronică devin funcționale și complet integrate;
  • Istoricul medical al pacienților va putea fi consultat în siguranță, oricând și de oriunde, inclusiv de pe telefon sau calculator.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...