Prima locomotivă electrică TRAXX MS 3 din lotul de 16 comandate de statul român este tot mai aproape de sosirea în țară. Potrivit unei informări publicate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), vehiculul ar urma să ajungă în România la începutul lunii aprilie 2026, după ce a trecut deja printr-o etapă esențială de verificare în Germania, transmite Agerpres.

Testul de recepție în fabrică – cunoscut drept Factory Acceptance Test (FAT) – a avut loc marți, la uzina Alstom din Kassel. Este o etapă standard, dar crucială, în care locomotiva este verificată în detaliu înainte de livrare.

Reprezentanții ARF explică rolul acestei proceduri: „Menţionăm că testul de acceptare în fabrică (FAT) este o verificare a calităţii vehiculului feroviar, în care sunt inspectaţi şi asiguraţi diverşi parametri, respectiv dacă aceştia funcţionează corect şi respectă specificaţiile convenite”.

Ce presupune testul înainte de livrare

Vizita tehnică a avut loc la invitația Alstom și se înscrie în prevederile Contractului nr. RUIC 1/29.01.2024, semnat între ARF și asocierea Alstom Transport SA – Alstom Transportation Germany GmbH SpA. Contractul vizează achiziția a 16 locomotive electrice noi, destinate CFR Călători pentru operarea serviciilor publice aprobate prin HG 1453/2022.

În cadrul testului FAT au fost parcurse mai multe etape: de la inspecția subansamblelor și componentelor, până la verificări funcționale și confirmarea conformității cu cerințele contractuale. A fost analizată inclusiv documentația tehnică, iar testele au fost realizate conform unei proceduri stabilite anterior.

Urmează testele în România

După livrare, locomotiva nu va intra imediat în exploatare comercială. Mai întâi va trece printr-o revizie preliminară, urmată de testele în exploatare – inclusiv probe de anduranță de 10.000 de kilometri. Abia apoi va avea loc recepția finală, momentul în care va începe efectiv să tracteze trenuri de călători.

Noile locomotive TRAXX MS 3 vor fi utilizate pe mai multe rute importante din România, toate electrificate: Dej – Brașov – București – Constanța; Timișoara – Arad – Brașov – București – Constanța; Timișoara – Cluj-Napoca – Iași; Iași/Suceava – București – Constanța.

Finanțarea proiectului, mutată pe Fondul pentru Modernizare

Inițial, proiectul a fost inclus în Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul Componentei 4 – Transport sustenabil, care acoperea inclusiv mentenanța pe o perioadă de 20 de ani. Între timp, sursa de finanțare a fost schimbată.

„Precizăm că proiectul a beneficiat iniţial de finanţare în cadrul Componentei 4 – Transport sustenabil din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (inclusiv pentru mentenanţa aferentă unei perioade de 20 de ani). Începând cu acest an, finanţarea va fi asigurată integral din Fondul pentru Modernizare (FM), contractul de finanţare urmând a fi semnat în perioada următoare”, au transmis reprezentanții ARF.

Aceeași sursă subliniază și rolul mai larg al acestui mecanism european: „Fondul pentru Modernizare contribuie la atingerea obiectivelor Pactului Ecologic European, prin sprijinirea unei tranziţii juste din punct de vedere social către o economie verde”.

În context, livrarea primei locomotive marchează un pas concret într-un program mai amplu de modernizare a transportului feroviar din România, cu accent pe electrificare și reducerea emisiilor.