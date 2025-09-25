Amazon plătește 2,5 miliarde de dolari pentru a despăgubi clienții și a soluționa acuzațiile legate de abonamentele Prime

Amazon a acceptat să plătească 2,5 miliarde de dolari pentru a încheia procesul intentat de Comisia Federală pentru Comerț (FTC) din Statele Unite, care a acuzat compania că și-a înscris clienții în programul Prime fără consimțământul lor și că a îngreunat procesul de anulare a abonamentului, potrivit Reuters.

Potrivit FTC, din totalul de 2,5 miliarde de dolari, suma de 1,5 miliarde va fi direcționată către un fond destinat rambursării abonaților eligibili. Estimările agenției arată că aproximativ 35 de milioane de consumatori au fost afectați de înscrierea nedorită sau de dificultățile întâmpinate la anularea abonamentului. Cei care vor depune o cerere validă vor putea primi până la 51 de dolari fiecare, cu posibilitatea unor plăți suplimentare.

Înțelegerea nu presupune recunoașterea vreunei greșeli din partea Amazon. Totuși, compania s-a angajat să implementeze o serie de modificări importante.

Printre acestea se numără crearea unui buton „clar și vizibil” prin care clienții să poată refuza abonarea la serviciul Prime, simplificarea procesului de anulare și prezentarea mai clară a termenilor de înscriere. De asemenea, Amazon va finanța un supraveghetor independent, terț, care va monitoriza respectarea noilor reguli.

„Dovezile au arătat că Amazon a folosit capcane sofisticate de abonament, concepute pentru a manipula consumatorii să se înscrie în Prime, și apoi a făcut extrem de dificilă încetarea abonamentului,” a declarat președintele FTC, Andrew Ferguson.

Acordul a fost anunțat la scurt timp după începerea procesului la tribunalul federal din Seattle, unde FTC și-a prezentat acuzațiile împotriva companiei. În documentele descoperite înainte de proces, apar schimburi interne între executivi și angajați ai Amazon, care recunoșteau problemele. Într-un mesaj, înscrierea prin practici discutabile era descrisă ca o problemă gravă, iar într-un altul se afirma că „industria abonamentelor e puțin dubioasă”.

Investigația FTC asupra practicilor de abonare ale Amazon a început în timpul primului mandat al administrației Donald Trump și procesul a fost inițiat în timpul mandatului președintelui Joe Biden. Oficialii FTC au subliniat că aceasta este a doua cea mai mare sumă de despăgubiri obținută vreodată de agenție și au descris înțelegerea ca pe o victorie semnificativă în cadrul politicii „tough on tech”, orientată împotriva practicilor abuzive ale marilor companii din sectorul tehnologic.

Amazon nu a oferit un comentariu imediat după anunțul înțelegerii. În schimb, piețele financiare au reacționat fără fluctuații notabile, acțiunile companiei rămânând aproape nemodificate.

Prin acest acord, FTC își consolidează poziția în fața giganților din tehnologie, în timp ce milioane de consumatori americani au acum posibilitatea de a-și recupera banii pierduți prin abonamente la care nu și-au dat acordul sau pe care le-au putut anula cu dificultate.