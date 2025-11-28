OpenAI are planuri ambițioase de expansiune, mizând pe transformarea ChatGPT într-una dintre cele mai mari platforme de abonamente din lume.

Compania de inteligență artificială și-a stabilit un obiectiv îndrăzneț: să ajungă la 220 de milioane de utilizatori plătitori pentru ChatGPT până în 2030, conform unor informații obținute de publicația The Information și citate de Reuters.

Creștere spectaculoasă preconizată

Planurile OpenAI presupun că aproximativ 8,5% dintr-o bază estimată de 2,6 miliarde de utilizatori săptămânali vor opta pentru abonamente plătite în următorii cinci ani. Aceasta ar reprezenta o creștere masivă față de situația actuală – în iulie 2025, doar 35 de milioane de utilizatori (aproximativ 5% din baza activă) plăteau pentru planurile „Plus” (20 dolari/lună) sau „Pro” (200 dolari/lună).

Venituri în creștere, dar și pierderi

Deși rata anualizată a veniturilor OpenAI este așteptată să atingă 20 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2025, compania se confruntă și cu pierderi semnificative. În prima jumătate a anului 2025, OpenAI a generat 4,3 miliarde de dolari în venituri, dar a consumat 2,5 miliarde de dolari, în principal pentru costurile de cercetare și dezvoltare.

Diversificare prin shopping și publicitate

Pentru a-și diversifica sursele de venit, OpenAI mizează pe funcții noi, estimând că 20% din veniturile viitoare vor proveni din caracteristici bazate pe cumpărături și publicitate. Recent, compania a lansat un asistent personal de shopping pentru ChatGPT, o mișcare care ar putea deschide ușa către monetizare prin reclame sau comisioane din vânzări.

Dacă aceste proiecții se vor materializa, ChatGPT ar putea deveni unul dintre cele mai mari servicii de abonamente la nivel global, concurând cu giganți consacrați din industrie.