Oradea introduce primele 30 de parcometre inteligente în zonele centrale ale orașului

Primăria Oradea va pune în funcțiune până de sărbători primele 30 de parcometre inteligente din municipiu, realatează ebihoreanul.ro

„Până acum au fost amplasate 15 parcometre inteligente, iar în următoarele două săptămâni vor fi montate și celelalte. Intenția noastră este ca până la 15 decembrie acestea să fie deja funcționale”, a declarat șeful Direcției Patrimoniu Imobiliar din cadrul Primăriei Oradea, Lucian Popa.

Toate cele 30 de parcometre se vor găsi în zone centrale, intens circulate. Spre exemplu, automatele de plată au fost deja amplasate în parcările la sol de pe străzile Tudor Vladimirescu și Emilian Pavel, în Piața 1 Decembrie și în șanțul Cetății, precum și lângă palatul administrativ al orașului din Piața Unirii.

„La noile automate de taxare, plata parcării se va face cu înscrierea în sistem a numărului de înmatriculare pentru care s-a făcut plata și durata staționării. Șoferul nu va mai trebui să ia chitanță, să o afișeze la loc vizibil în autovehicul, să aibă grijă să nu o piardă… Totul se va face digital”, a explicat Popa.

Noile parcometre vor permite plata cu card, inclusiv contactless, și bancnote.

Automatele de plată au fost achiziționate de municipalitatea orădeană de la firma Radcom, printr-o investiție de 1,46 milioane lei. Suma include echipamentele hardware, modulele software aferente, montajul și punerea în funcțiune. Citește mai mult pe ebihoreanul.ro