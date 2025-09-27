Doi adolescenți recrutați pe Telegram, arestați în Olanda sub acuzații de spionaj pentru Rusia / Ce este un „wi-fi sniffer”, dispozitivul folosit de aceștia în etapa premergătoare atacului

Doi băieți în vârstă de 17 ani au fost arestați sub suspiciunea de „interferență de stat” în Olanda, potrivit procurorilor, într-un caz cu legături raportate cu spionajul rus, potrivit Reuters.

Cei doi ar fi fost contactați de hackeri pro-ruși pe aplicația de mesagerie Telegram, au raportat mass-media olandeze.

Unul dintre băieți ar fi trecut pe lângă sediile Europol, Eurojust și ambasada Canadei la Haga, având asupra sa un „wi-fi sniffer” – un dispozitiv conceput pentru a identifica și intercepta rețelele wi-fi.

Europol confirmă informațiile, iar un purtător de cuvânt a recunoscut incidentul, precizând că nu există semne de compromitere a sistemelor agenției.

„Suntem în strânsă legătură cu autoritățile olandeze în legătură cu acest caz. Europol dispune de o infrastructură de securitate robustă și nu există indicii că sistemele noastre au fost compromise. Luăm foarte în serios securitatea operațiunilor și a personalului nostru și continuăm să colaborăm strâns cu partenerii noștri pentru a aborda orice riscuri potențiale.” – Purtătorul de cuvânt al Europol.

Băieții au fost recrutați prin Telegram și au fost arestați în urma unei informații primite de la serviciul de informații al țării, Serviciul General de Informații și Securitate (AIVD).

Publicația locală De Telegraaf relatează că unul dintre băieți a fost arestat în timp ce își termina temele acasă, părinții fiind complet necunoscători cu privire la activitățile de spionaj ale fiului lor.

„Ne creștem copiii pentru a-i pregăti pentru pericolele vieții: fumatul, vapingul, alcoolul și drogurile. Dar nu pentru ceva de genul acesta. Cine ar considera vreodată că acest lucru reprezintă un risc?”, a declarat tatăl unuia dintre cei doi tineri de 17 ani arestați.

Datorită gravității acuzațiilor, cei doi băieți vor rămâne în arest preventiv timp de cel puțin două săptămâni, în timp ce ancheta continuă.

Acest caz marchează o escaladare a cazurilor de recrutare la nivel inferior observate în alte părți ale Europei, cum ar fi Germania, unde tinerii erau plătiți de agenți ruși pentru a comite acte de vandalism și sabotaj asupra infrastructurii critice.

Snifferele WiFi sunt dispozitive care pot identifica rețelele wireless ascultând semnalele radio pe canalele WiFi și interceptând traficul. Dispozitivele sunt utilizate de obicei în etapa de recunoaștere a unui atac.

Hackerii ruși și-au demonstrat capacitatea de a exploata rețelele WiFi de la distanță, după cum a raportat Volexity într-un raport din 2024.

În acel caz, hackerii de stat APT28 au folosit „atacul celui mai apropiat vecin” pentru a spiona o firmă americană prin rețeaua WiFi a acesteia, folosind o organizație din apropiere aflată în raza de acțiune a WiFi-ului.