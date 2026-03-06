Specialiștii în securitate informatică de la Bitdefender avertizează că platformele de streaming gratuit care transmit curse de Formula 1 ascund adesea mecanisme complexe de monetizare și pot expune utilizatorii la riscuri de securitate și confidențialitate, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Potrivit unei analize realizate de companie, multe dintre aceste site-uri funcționează ca rețele de redirecționare și publicitate, în care fiecare accesare este exploatată pentru generarea de venituri.

După ce utilizatorul intră pe un astfel de site, acesta este direcționat automat către alte adrese web care se schimbă frecvent, o tactică folosită pentru a evita blocarea de către autorități sau furnizorii de servicii.

În paralel, în fundal sunt încărcate pagini suplimentare cu reclame, fără ca utilizatorul să observe. În timp ce vizitatorul urmărește transmisiunea, dispozitivul său poate comunica simultan cu zeci de servere de publicitate.

Datele de navigare pot ajunge la platforme de publicitate

Analiza mai arată că unele dintre aceste platforme transmit informații despre comportamentul de navigare, cum ar fi paginile vizitate, locația aproximativă sau tipul dispozitivului folosit, către platforme de publicitate precum Meta și Google.

Dacă utilizatorul este autentificat într-o rețea de socializare în momentul accesării site-ului, vizita poate fi asociată direct cu profilul său. Aceste date pot fi ulterior folosite pentru afișarea de reclame direcționate, inclusiv pentru fraude financiare sau conținut explicit.

Fără protecție pentru minori

Spre deosebire de platformele oficiale de streaming, site-urile ilegale nu includ mecanisme de protecție pentru minori. Conținutul publicitar afișat este același pentru toți utilizatorii, indiferent de vârstă.

În timpul transmisiunilor apar frecvent reclame la jocuri de noroc sau ferestre pop-up care redirecționează către site-uri pentru adulți, potrivit cercetătorilor Bitdefender.

Recomandările specialiștilor

Pentru a reduce riscurile, experții companiei recomandă utilizatorilor:

să folosească platforme licențiate care dețin drepturi de difuzare și includ control parental;

să activeze funcțiile de control parental pe smart TV, dispozitive de streaming și routere;

să instaleze soluții de securitate capabile să blocheze site-uri periculoase și fișiere infectate;

să discute cu copiii despre riscurile mediului online, deoarece serviciile „gratuite” implică adesea costuri ascunse.

Compania românească este și partener exclusiv de securitate cibernetică al echipei Scuderia Ferrari din Formula 1. În sezonul 2026, logo-ul Bitdefender este vizibil pe monoposturile echipei, inclusiv pe elementele de siguranță precum halo, dar și pe echipamentele și căștile piloților.

Parteneriatul dintre Bitdefender și Ferrari a fost prelungit în octombrie 2025 și a intrat în al cincilea sezon consecutiv. Potrivit companiei, tehnologiile sale de securitate sunt integrate în operațiunile echipei pentru a detecta și gestiona mai rapid amenințările cibernetice.

În centrul de securitate al Ferrari, analiștii folosesc platforma Bitdefender Advanced Threat Intelligence pentru a primi în timp real informații despre domenii periculoase, fișiere infectate sau tentative de fraudă, ceea ce permite filtrarea mai rapidă a alertelor și reacția la incidente.