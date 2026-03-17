Deși Iranul dispune de rachete capabile să ajungă în Europa, specialiștii consultați de G4Media.ro consideră că scenariul cel mai probabil pentru România nu este unul militar direct, ci unul din zona războiului hibrid, în special atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice.

Avertismentele venite de la Teheran, în contextul cooperării militare dintre București și Statele Unite, sunt interpretate mai degrabă ca instrumente de presiune politică.

În paralel însă, experții atrag atenția că Iranul are capacitatea și precedentul de a desfășura operațiuni cibernetice complexe împotriva unor state considerate ostile.

Contextul tensiunilor

Autoritățile iraniene au transmis că România ar putea deveni responsabilă la nivel internațional dacă permite folosirea bazelor sale de către SUA în cadrul operațiunilor împotriva Iranului.

Avertismentele au venit după ce Parlamentul României a aprobat amplasarea de echipamente militare americane, inclusiv avioane de realimentare și sisteme de comunicații.

Oficialii români au subliniat că aceste capabilități au caracter strict defensiv și sunt parte a angajamentelor NATO, inclusiv în legătură cu sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu.

Atacurile cibernetice, scenariul cel mai probabil

Experții internaționali consultați de G4Media.ro consideră că un atac direct asupra teritoriului României este puțin probabil, în principal din cauza riscurilor majore de escaladare, inclusiv activarea Articolului 5 al NATO.

În schimb, atacurile cibernetice sunt văzute drept o opțiune realistă pentru Iran. Acestea ar putea viza:

infrastructura energetică și rețelele de distribuție

sistemele bancare și financiare

instituții guvernamentale și baze de date publice

companii din domenii strategice

Matthew Bunn, profesor la Universitatea Harvard, a subliniat că, deși Iranul are capabilități militare convenționale, acestea sunt limitate și probabil rezervate pentru alte priorități. În schimb, „motive de îngrijorare” există în zona atacurilor cibernetice și a altor acțiuni indirecte.

La rândul său, Barry R. Posen, de la MIT, consideră că operațiunile de intelligence, inclusiv spionajul și acțiunile subversive, ar putea reprezenta principalele instrumente de răspuns ale Iranului în Europa.

Războiul hibrid și vulnerabilitățile

Specialiștii atrag atenția că astfel de atacuri nu presupun neapărat distrugeri fizice imediate, dar pot genera perturbări semnificative. Printre riscuri se numără:

blocarea temporară a unor servicii esențiale

scurgeri de date sensibile

campanii de dezinformare menite să creeze panică sau neîncredere

În ultimii ani, Iranul a fost asociat cu mai multe operațiuni cibernetice la nivel global, ceea ce întărește ipoteza că ar putea recurge la astfel de metode și în cazul României.

În evaluarea experților, amenințările Iranului trebuie privite în primul rând prin prisma războiului hibrid.

Departe de un atac militar clasic, riscul major pentru România îl reprezintă acțiunile invizibile din spațiul digital, unde impactul poate fi semnificativ fără a declanșa un conflict deschis.