Ministrul britanic pentru comerţ Chris Bryant a declarat că sisteme informatice ale guvernului au fost piratate în octombrie, confirmând parţial informaţii publicare de ziarul The Sun, potrivit căruia un grup chinez a reuşit să intre în posesia unor date ale Foreign Office, relatează Reuters, citată de Agerpres.

„Cu siguranţă a existat o piratare”, a declarat vineri Chris Bryant pentru Times Radio.

„Nu pot spune dacă are o legătură directă cu agenţi chinezi sau cu statul chinez”, a adăugat el.

The Sun a relatat că grupul chinezesc Storm 1849 ar fi responsabil pentru atacul informatic, în urma căruia ar fi fost obţinute informaţii privind zeci de mii de vize.

Grupul a fost acuzat că a vizat politicieni şi grupuri critice faţă de guvernul chinez, a precizat ziarul.

Bryant a precizat că unele dintre informaţiile difuzat de The Sun sunt speculaţii şi că guvernul controlează incidentul.

„Suntem destul de încrezători că există un risc scăzut ca vreo persoană să fie afectată de acest lucru”, a declarat el pentru Sky News.

Un purtător de cuvânt al guvernului a spus că se fac eforturi pentru investigarea unui incident cibernetic.

„Luăm securitatea sistemelor şi datelor noastre foarte în serios”, a spus purtătorul de cuvânt.