Breșă de securitate, detectată de Stellantis la un furnizor terț în America de Nord

Stellantis a detectat accesul neautorizat la platforma unui furnizor terț de servicii care susține operațiunile sale de servicii pentru clienții din America de Nord, a declarat grupul auto într-un comunicat de presă. Producătorul auto a declarat că incidentul, care este în curs de investigare, a expus doar informații de contact de bază și nu a implicat detalii financiare sau date personale sensibile. Stellantis nu a specificat câți clienți au fost afectați.

Grupul auto a declarat că, după descoperirea incidentului, protocoalele lor de securitate au fost activate, a fost demarată o investigație și au fost luate măsuri de limitare a pagubelor.

„Încurajăm clienții să rămână vigilenți în fața potențialelor tentative de phishing și să evite să dea clic pe linkuri suspecte sau să comunice informații personale ca răspuns la e-mailuri, mesaje sau apeluri neașteptate. Clienții care au întrebări sau care doresc să verifice comunicările trebuie să contacteze Stellantis direct prin intermediul canalelor oficiale”, a declarat Stellantis într-un comunicat de presă.

Producătorii auto din întreaga lume au raportat o serie de încălcări ale securității cibernetice și ale datelor în ultimele luni, pe măsură ce actorii amenințători din ce în ce mai sofisticați perturbă operațiunile și compromit datele sensibile.

La începutul acestei luni, producătorul britanic de mașini de lux Jaguar Land Rover a declarat că activitățile sale de vânzare cu amănuntul și de producție au fost „grav perturbate” în urma unui incident de securitate cibernetică, forțând fabricile sale să rămână închise până pe 24 septembrie.