Thales România pregătește una dintre cele mai ample extinderi din industria de tehnologie, după o perioadă în care multe companii au operat disponibilizări. Compania are în prezent 700 de angajați pe plan local și vizează creșteri anuale de 200–250 de roluri, pentru a ajunge la 1.800 de angajați până în 2030. „Obiectivul nostru este să ajungem la 1.800 de angajați în România până în anul 2030”, a declarat Cristian Sfichi, director regional România, Ucraina și Caucaz în cadrul Thales Group, pentru Economica.net.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Planurile vin în contextul în care grupul francez accelerează investițiile în România și își extinde portofoliul de proiecte. Thales, deținută parțial de statul francez și de Dassault Aviation, a raportat vânzări de 20,6 miliarde de euro în 2024 și estimează până la 21,9 miliarde de euro în 2025.

Investiții și noi capacități industriale

Pentru perioada 2026–2028, compania pregătește un program amplu de investiții în extinderea Centrului de Excelență în Inginerie (ECC), unul dintre cele trei centre globale ale grupului și cel mai mare pentru dezvoltare software. „Thales are în România una dintre cele mai extinse și complexe prezențe la nivel regional, prin faptul că acoperă toate ariile strategice de business ale Grupului”, a subliniat Sfichi.

Compania intenționează să dezvolte capacități industriale în domenii precum protecția infrastructurilor critice, supraveghere aeriană, apărare antiaeriană și sisteme navale. „În viitorul apropiat, intenționăm să construim, împreună cu parteneri naționali, capacități de mentenanță și producție în domenii precum protecția infrastructurilor critice, supraveghere aeriană, apărare antiaeriană și, nu în ultimul rând, sisteme navale”, a declarat acesta.

România găzduiește deja divizii cheie ale grupului, inclusiv pentru securitate cibernetică, identitate digitală și dezvoltare software avansată. Divizia de securitate cibernetică a crescut cu 25% într-un singur an, iar Thales furnizează componentele necesare pentru producția pașapoartelor românești, precum și sisteme automate pentru verificarea documentelor de călătorie și managementul frontierelor.

Tehnologii avansate și recrutare dificilă

Compania mizează pe forța de muncă înalt calificată, însă recunoaște dificultățile pieței locale în domenii precum AI, DevOps, cybersecurity sau cloud. „Este încă o provocare să angajăm programatori cu experiență în tehnologii noi și complexe precum AI, DevOps, cybersecurity, cloud computing, machine learning, blockchain, quantum”, a spus Sfichi. El explică faptul că inginerii din apărare trebuie să lucreze simultan cu tehnologii din anii ’90 și soluții de ultimă generație, ceea ce complică procesul de recrutare.

Pe zona de apărare, Thales dezvoltă sisteme navale și subacvatice, soluții de apărare antiaeriană și tehnologii de criptare cuantică, în contextul intensificării atacurilor asupra infrastructurilor strategice. „Trebuiesc reproiectate toate sistemele cibernetice pentru un palier foarte diversificat de nevoi”, afirmă directorul.

Industria românească de apărare: vulnerabilități și direcții

Sfichi consideră că industria românească de apărare a acumulat vulnerabilități în ultimele decenii, pe fondul „situației de ‘peace dividend’” și al lipsei investițiilor constante. „Încrederea excesivă într-o pace europeană permanentă ne-a amorțit vigilența”, spune el. Directorul subliniază că sectorul privat, orientat spre tehnologii duale și inovare, a reușit să atragă talente și să își mențină competitivitatea, spre deosebire de sectorul de stat, afectat de lipsa investițiilor și de îmbătrânirea forței de muncă.

Thales propune ca România să accelereze reformarea industriei de apărare prin colaborări directe între companii și armată, inclusiv echipe mixte pentru dezvoltarea rapidă a capabilităților. „Un asemenea ritm de adaptare este posibil doar când o companie se află foarte aproape de utilizatorul final”, explică Sfichi.

Dialog cu MApN și programul european SAFE

Compania are discuții active cu Ministerul Apărării pentru contribuții la programul SAFE, prin care România beneficiază de 17 miliarde de euro pentru consolidarea capacității de apărare. Thales propune tehnologii de apărare antiaeriană, identificare a țintelor, război electronic, soluții biometrice și criptare cuantică. „Avem toate condițiile necesare pentru a dezvolta programe dedicate nevoilor locale, oricât de complexe ar fi acestea”, afirmă directorul regional.

Thales România furnizează deja tehnologii dezvoltate local către state precum Germania, Marea Britanie, Franța, Olanda sau Polonia, compania devenind un actor cu o componentă tot mai solidă în ecosistemul industrial european.