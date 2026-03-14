Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că, în după-amiaza zilei de 13 martie și în primele ore ale nopții de 14 martie, platformele eviza.mae.ro și econsulat.ro au fost ținta unui atac cibernetic de tip Distributed Denial of Service (DDoS). În prezent, toate sistemele digitale ale MAE funcționează normal, transmite Agerpres.

În urma atacului, site-urile au înregistrat încetiniri și, pentru perioade scurte, au devenit inaccesibile, potrivit MAE.

„Echipamentele de protecție, împreună cu specialiștii MAE, au intervenit prompt și au reușit să reducă semnificativ impactul atacului. În prezent, toate sistemele digitale funcționează normal”, precizează ministerul.

Atacurile DDoS constau în supraîncărcarea artificială a traficului digital, cu scopul de a bloca accesul la un site. Acestea nu implică accesarea sau compromiterea datelor și nu sunt echivalente cu hacking-ul.

Nicio informație sensibilă nu a fost accesată

Nicio informație sensibilă nu a fost accesată, însă astfel de atacuri pot genera inconveniente majore, deoarece platformele devin temporar inaccesibile pentru cetățenii români, împiedicând furnizarea serviciilor digitale de care aceștia au nevoie.

La nivel global, frecvența acestor atacuri este în creștere, iar România și platformele guvernamentale au fost vizate în mod repetat în ultimii ani.

MAE subliniază că, în colaborare cu instituțiile specializate, va continua să asigure protecția sistemelor sale digitale și continuitatea serviciilor.