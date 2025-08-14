DNSC avertizează că atacurile de tip phishing rămân una dintre cele mai răspândite metode folosite de atacatorii cibernetici / Expresii care, deși par nevinovate, ascund intenții periculoase

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, joi, că atacurile de tip phishing rămân una dintre cele mai răspândite metode folosite de atacatorii cibernetici și publică o serie de expresii care, deși par nevinovate, ascund intenții periculoase, transmite News.ro.

„Atacurile de tip phishing rămân una dintre cele mai răspândite metode folosite de atacatorii cibernetici pentru a obține acces la date sensibile, credențiale sau informații financiare. De cele mai multe ori, mesajele par a proveni din surse de încredere, folosesc un ton urgent și solicită acțiuni rapide precum accesarea unui link, descărcarea unui fișier sau completarea unor date personale”, au transmis, joi, oficialii DNSC.

Aceștia publică și o listă cu expresii care, deși par nevinovate, ascund intenții periculoase.

„Vă recomandăm să verificați cu atenție adresa expeditorului, nu accesați linkuri suspecte și nu transmiteți niciodată informații personale prin e-mail sau SMS nesolicitate. Activați autentificarea multifactor (MFA) acolo unde este posibil și raportați orice tentativă suspectă către autoritățile competente”, mai transmit specialiștii în securitate cibernetică.