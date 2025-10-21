Parlamentul European actualizează normele europene privind permisele de conducere / Tinerii de 17 ani vor putea avea permis categoria B

Parlamentul European a confirmat actualizarea normelor europene privind permisele de conducere, care vizează contribuția la siguranța rutieră și reducerea accidentelor, care cauzează anual aproape 20.000 de victime pe șoselele UE. Potrivit unui comunicat de presă al Parlamentului, eurodeputații au susținut revizuirea normelor privind permisele de conducere, introducând dispoziții referitoare la șoferii începători, permisul digital și suspendarea permisului de conducere în străinătate.

Întrebări noi în examenele teoretice

Pentru a obține permisul de conducere, examenul va trebui să includă acum cunoștințe privind riscurile legate de unghiurile moarte, sistemele de asistență la conducere, deschiderea în siguranță a ușilor și riscurile legate de utilizarea telefonului. Parlamentul susține că noile cerințe de formare și examinare vor pune „un accent mai mare pe conștientizarea riscurilor la care sunt expuși pietonii, copiii, bicicliștii și alți utilizatori vulnerabili ai drumurilor”.

De asemenea, eurodeputații au votat pentru ca valabilitatea permisului de conducere să fie extinsă astfel:

pentru motociclete și autoturisme – 15 ani;

în cazul în care permisul este folosit ca act de identitate – 10 ani;

pentru camioane și autobuze – 5 ani.

Totodată, țările din blocul comunitar pot reduce perioada de valabilitate pentru șoferii cu vârsta de peste 65 de ani, pentru a-i supune pe titulari unor controale medicale mai frecvente sau unor cursuri de perfecționare.

Înainte de a obține primul permis sau atunci când solicită reînnoirea acestuia, conducătorul auto trebuie să treacă un control medical, inclusiv teste de vedere și de sănătate cardiovasculară. Cu toate acestea, ele pot fi înlocuite cu formulare de autoevaluare sau alte sisteme concepute la nivelul fiecărei națiuni.

Tinerii de 17 ani vor putea conduce autoturisme normale

Pentru prima dată, normele UE vor stabili o perioadă de probă de cel puțin doi ani pentru conducătorii auto fără experiență. Acești conducători auto vor fi supuși unor norme și sancțiuni mai stricte pentru conducerea sub influența alcoolului și pentru nefolosirea centurilor de siguranță sau a sistemelor de siguranță pentru copii.

În plus, tinerii în vârstă de 17 ani vor putea obține un permis de conducere pentru autoturisme (categoria B), dar vor trebui să conducă însoțiți de un conducător auto cu experiență până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Pentru a atenua deficitul de șoferi profesioniști, noile norme vor permite persoanelor în vârstă de 18 ani să obțină un permis de conducere pentru camioane (categoria C) și persoanelor în vârstă de 21 de ani să conducă autobuze (categoria D), cu condiția să dețină un certificat de competență profesională. În caz contrar, o persoană va trebui să aibă 21, respectiv 24 de ani pentru a conduce aceste vehicule.

Permisul de conducere digital va deveni obligatoriu

Potrivit noilor norme adoptate de Parlament, permisul de conducere digital, accesibil pe telefonul mobil, va deveni treptat principalul format de permis în UE. Cu toate acestea, deputații europeni au garantat dreptul șoferilor de a solicita un permis fizic, care ar trebui eliberat fără întârzieri nejustificate și, în general, în termen de trei săptămâni.

Șoferii care încalcă legea în străinătate vor fi sancționați mai rapid și mai dur. Autoritățile naționale vor trebui să se informeze reciproc, fără întârzieri nejustificate, cu privire la deciziile privind suspendarea permisului de conducere în cazul celor mai grave infracțiuni rutiere, inclusiv conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, implicarea într-un accident rutier mortal sau depășirea excesivă a vitezei.

Noile norme vor intra în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Țările membre UE vor avea la dispoziție trei ani pentru a transpune aceste noi dispoziții în legislația națională și un an suplimentar pentru a se pregăti pentru punerea lor în aplicare.