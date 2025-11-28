dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Peste 10% din locurile de muncă din SUA pot fi deja înlocuite de AI, potrivit unui studiu

Redacția TechRider
28 noiembrie 2025
AI-job
Sursa foto: BiancoBlue | Dreamstime.com
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

11,7 % din locurile de muncă din Statele Unite pot fi deja înlocuite de instrumente de inteligenţă artificială, arată un studiu realizat de Institutul de Tehnologie din Massachusetts, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Realizat folosind un instrument de simulare a forţei de muncă numit Iceberg Index, creat de MIT şi Oak Ridge National Laboratory, studiul vine să arate că nu doar zona de tehnologie este expusă riscului pierderii locurilor de muncă.

Iceberg Index a fost creat special pentru a arăta cum ar putea afecta inteligenţa artificială piaţa muncii, fiind capabil să simuleze interacţiunea a 151 de milioane de lucrători din Statele Unite.

Cheltuielile salariale pentru locurile de muncă ce pot fi deja înlocuite de AI sunt de peste 1,2 mii de miliarde de dolari, arată acelaşi studiu.

Cercetătorii subliniază că reorganizările operate de companiile de tehnologie având la bază AI-ul reprezintă doar 2,2% din expunerea salarială totală, adică aproximativ 211 miliarde de dolari.

În realitate, şi alte industrii sunt riscă pierderea unui număr mare de locuri de muncă, fiind expuse funcţii de rutină din resurse umane, logistică, finanţe şi administraţie de birou.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...