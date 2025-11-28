Peste 10% din locurile de muncă din SUA pot fi deja înlocuite de AI, potrivit unui studiu

11,7 % din locurile de muncă din Statele Unite pot fi deja înlocuite de instrumente de inteligenţă artificială, arată un studiu realizat de Institutul de Tehnologie din Massachusetts, transmite News.ro.

Realizat folosind un instrument de simulare a forţei de muncă numit Iceberg Index, creat de MIT şi Oak Ridge National Laboratory, studiul vine să arate că nu doar zona de tehnologie este expusă riscului pierderii locurilor de muncă.

Iceberg Index a fost creat special pentru a arăta cum ar putea afecta inteligenţa artificială piaţa muncii, fiind capabil să simuleze interacţiunea a 151 de milioane de lucrători din Statele Unite.

Cheltuielile salariale pentru locurile de muncă ce pot fi deja înlocuite de AI sunt de peste 1,2 mii de miliarde de dolari, arată acelaşi studiu.

Cercetătorii subliniază că reorganizările operate de companiile de tehnologie având la bază AI-ul reprezintă doar 2,2% din expunerea salarială totală, adică aproximativ 211 miliarde de dolari.

În realitate, şi alte industrii sunt riscă pierderea unui număr mare de locuri de muncă, fiind expuse funcţii de rutină din resurse umane, logistică, finanţe şi administraţie de birou.