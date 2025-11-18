Platformele online trebuie să transmită utilizatorilor o expunere de motive clară şi specifică în cazul impunerii unei restricţii, dar această obligaţie nu se aplică dacă informaţiile vizate constituie conţinut comercial înşelător sau dacă restricţia a fost aplicată ca urmare a unui ordin de a acţiona împotriva conţinutului ilegal emis de o autoritate relevantă, susţine Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

La rândul lor, utilizatorii care nu sunt mulţumiţi de deciziile platformei se pot adresa unui organism extrajudiciar certificat de soluţionare a litigiilor. Deşi în România un astfel de organism nu a solicitat încă să fie certificat, utilizatorii se pot adresa oricăruia dintre organismele certificare pe teritoriul Uniunii Europene, precizează sursa citată, potrivit Agerpres.

Regulile pe care platformele trebuie să le comunice

„Furnizorii de platforme online pot lua o serie de măsuri în situaţia în care conţinutul postat de un utilizator nu respectă condiţiile de utilizare a platformei. Platformele online au obligaţia de a include, în condiţiile lor generale de utilizare, informaţii cu privire la orice restricţii pe care le impun utilizatorilor serviciilor”, se arată într-un comunicat ANCOM.

Informaţiile respective se referă la politicile, procedurile, măsurile şi instrumentele utilizate în scopul moderării conţinutului, precum şi la sistemul furnizorilor de soluţionare a plângerilor. Este vorba despre un set de reguli impuse de platformă, care detaliază ce este permis şi ce nu este permis la utilizarea acesteia.

Prin accesarea platformei, utilizatorul acceptă documentele referitoare la seturile de reguli impuse de platformă, care reprezintă cadrul contractual încheiat între furnizorul platformei şi acesta, reglementând condiţiile şi modalitatea de utilizare a platformei şi a serviciilor puse la dispoziţia utilizatorilor.

Ce trebuie să conțină expunerea de motive

„În cazul impunerii unei restricţii, platformele trebuie să transmită utilizatorilor o expunere de motive clară şi specifică, care să includă: tipul restricţiei; domeniul de aplicare teritorial al deciziei şi durata acesteia; faptele şi circumstanţele avute în vedere în luarea deciziei; informaţii privind utilizarea mijloacelor automatizate în procesul decizional; trimitere la temeiul juridic sau contractual invocat; informaţii clare şi uşor de înţeles privind căile de atac la care poate recurge utilizatorul în ceea ce priveşte decizia, în special mecanismele interne de soluţionare a plângerilor, posibilitatea soluţionării extrajudiciare a litigiilor şi căile de atac judiciare”, susţine ANCOM în documentul citat.

Autoritatea de reglementare subliniază, însă, că obligaţia de a transmite expunerea de motive se aplică numai dacă furnizorul are datele de contact electronice ale utilizatorului. De asemenea, obligaţia nu se aplică dacă informaţiile vizate constituie conţinut comercial înşelător de largă circulaţie sau dacă restricţia a fost aplicată ca urmare a unui ordin de a acţiona împotriva conţinutului ilegal emis de o autoritate relevantă.

Ce se întâmplă cu plângerile legate de moderare

ANCOM nu are atribuţii de moderare a conţinutului, prin urmare plângerile cu privire la acest subiect trebuie adresate direct furnizorilor de servicii intermediare (platformelor). Dacă, în urma demersurilor realizate în cadrul platformei online în cauză, utilizatorii apreciază că platforma nu respectă obligaţiile de a trimite o expunere de motive, de a oferi un mecanism de contestare sau de a prezenta căile posibile de atac, aceştia pot adresa o plângere ANCOM, însoţită de dovezi concludente (pentru fiecare pas întreprins), folosind formularul dedicat. Potrivit dispoziţiilor din Regulamentul privind serviciile digitale, ANCOM poate soluţiona plângerea dacă furnizorul platformei online este stabilit în România sau poate înainta plângerea către coordonatorul serviciilor digitale din ţara de stabilire a platformei.