Apple își intensifică eforturile de planificare a succesiunii, pregătindu-se pentru demisia lui Tim Cook din funcția de director executiv încă de anul viitor. Potrivit Financial Times, consiliul de administrație și directorii executivi ai companiei au intensificat recent pregătirile pentru ca Cook să predea conducerea companiei în valoare de 4 trilioane de dolari, după mai bine de 14 ani.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cine ar veni în locul lui Tim Cook

John Ternus este vicepreședinte senior al Apple pentru inginerie hardware, și se speculează a fi cel mai probabil succesor al lui Cook, deși nu s-a luat încă o decizie finală. Persoane apropiate Apple spun pentru Financial Times că această tranziție planificată de mult timp nu are legătură cu performanța actuală a companiei, înaintea perioadei de vânzări de sfârșit de an pentru iPhone, care se preconizează a fi una de succes.

John Ternus, vicepreședinte senior al Apple. Sursa foto: Christoph Dernbach / DPA / Profimedia

Este puțin probabil ca compania să numească un nou CEO înainte de următorul raport financiar de la sfârșitul lunii ianuarie, care acoperă perioada critică a sărbătorilor. Un anunț la începutul anului ar oferi noii echipe de conducere timp să se acomodeze înainte de marile evenimente anuale, conferința pentru dezvoltatori din iunie și lansarea iPhone-ului în septembrie.

Performanțele CEO-ului Tim Cook în cadrul Apple

Tim Cook a fost director de operațiuni al Apple. Acesta conduce compania din 2011, când a preluat funcția de la cofondatorul Steve Jobs, care a murit câteva luni mai târziu. În timpul mandatului lui Cook, capitalizarea bursieră a grupului Big Tech a crescut de la aproximativ 350 de miliarde de dolari în 2011 la 4 trilioane de dolari în prezent.

Acțiunile Apple se tranzacționează la un nivel apropiat de maximul istoric după rezultatele solide înregistrate luna trecută, deși creșterea prețului acțiunilor cu aproximativ 12% în acest an este inferioară rivalilor săi Big Tech (Alphabet, Nvidia și Microsoft), ale căror evaluări au fost impulsionate de exuberanța Wall Street-ului în ceea ce privește inteligența artificială.

În cadrul unui podcast moderat de Dua Lipa, Tim Cook a declarat că ar vrea ca înlocuitorul său să fie o persoană din interiorul Apple, spunând că producătorul iPhone-ului are „planuri de succesiune foarte detaliate”.