Tot mai mulţi români aleg plăţile digitale la livrare, unul din patru cumpărători plătind deja cu cardul la curier, iar aproape 47% ar renunţa la numerar dacă ar primi reduceri suplimentare sau cashback, relevă rezultatele unui sondaj realizat de o companie de curierat şi dat luni publicităţii, transmite Agerpres.

Potrivit informaţiilor procesate de Cargus, plăţile digitale câştigă constant teren în cazul livrărilor la domiciliu, chiar dacă metodele tradiţionale de plată rămân o alegere obişnuită pentru 62% dintre români. 26% dintre respondenţi plătesc deja cu cardul direct la curier, iar alţi 11% folosesc metode complet online, cum ar fi plata prin aplicaţia firmei de curierat sau linkul trimis înainte de livrare.

Românii aleg plata cu cardul pentru că este mai rapidă (39%), mai sigură (33%) şi, pentru unii, mai comodă (10%), evitând astfel să pregătească banii din timp sau să caute suma fixă când curierul e la uşă. În plus, aproape jumătate (46,7%) ar renunţa la cash dacă ar primi reduceri sau cashback, iar 32,7% dacă ar şti că îşi primesc imediat banii înapoi în caz de retur.

Încrederea în comerciant, factor decisiv

Totuşi, încrederea în comerciant rămâne factorul care influenţează cel mai mult alegerea metodei de plată. Peste jumătate dintre români (55%) spun că decid cum plătesc în funcţie de reputaţia magazinului. Cu brandurile mari se simt mai siguri şi plătesc fără ezitare digital, însă devin mai prudenţi atunci când comandă de la magazine mai mici sau mai puţin cunoscute. De asemenea, aproape jumătate (49%) dintre respondenţi cred că s-ar adapta uşor la o piaţă în care plata ramburs ar dispărea complet.

Tot mai mulţi cumpărători descoperă avantajele plăţii cu cardul direct la curier, iar aproape 28% dintre respondenţii care nu au folosit încă această metodă de plată spun că ar vrea să încerce această opţiune. Pentru mulţi, cea mai mare grijă la primirea unui colet cu plata ramburs este să aibă banii pregătiţi (50%) sau teama că nu vor fi acasă când ajunge curierul (45%).

Experiența de plată influențează percepția asupra curierului

Rezultatele sondajului Cargus arată şi o legătură clară între experienţa de plată şi percepţia asupra curierului: 4 din 10 români consideră că un curier care oferă plata cu cardul transmite profesionalism, pare mai serios, atent şi modern.

Pe măsură ce experienţele devin mai simple şi mai transparente, creşte şi sentimentul de siguranţă. 86% dintre români declară că se simt confortabil sau complet protejaţi atunci când plătesc cu cardul, fie online, fie la livrare, iar doar 9% spun că evită plăţile digitale.

Tranziţia de la numerar la plăţi digitale este strâns legată de siguranţă, confort şi beneficii concrete. Românii nu renunţă la cash doar pentru comoditate, ci atunci când simt că plata digitală aduce un avantaj real. Aproape jumătate (47%) ar face tranziţia către card dacă ar primi reduceri sau cashback iar 39,2% pentru un proces de plată mai simplu şi rapid. Returul instant al banilor şi confirmarea imediată a tranzacţiei completează topul aşteptărilor. Totuşi, 18,9% dintre respondenţi afirmă că preferă să rămână la plata ramburs, indiferent de beneficii.

Așteptările consumatorilor și diferențele între generații

Când vine vorba de aşteptări, românii nu mai caută doar o plată rapidă, ci una simplă, sigură şi transparentă. 50,7% consideră confirmarea instant a tranzacţiei (de exemplu, prin SMS) cel mai util beneficiu, urmată de 33,1%, care menţionează reducerile sau cashback-ul, şi de 29,4%, care apreciază returul rapid al banilor. În plus, 8 din 10 români spun că este important să poată alege cum plătesc, online, la curier sau prin aplicaţie. Cu cât opţiunile sunt mai clare şi mai flexibile, cu atât creşte deschiderea către metodele digitale.

Tinerii sunt, şi de această dată, cei mai deschişi la schimbare. Aproape 70% dintre respondenţii din generaţiile Z şi Millennials folosesc deja cardul pentru cumpărături online, comparativ cu 66% dintre cei din generaţia X. Pe măsură ce aceste generaţii devin publicul dominant al comerţului online, aşteptările lor ridică standardele pentru întreaga piaţă.

Sondajul Cargus privind obiceiurile de plată ale românilor este un proiect susţinut de Visa şi a fost realizat în perioada 10 – 22 septembrie 2025, pe un eşantion de 1.002 respondenţi din mediul urban, cu vârsta de peste 18 ani.