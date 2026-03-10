Prețul petrolului a scăzut până la aproximativ 85 de dolari pe baril după ce Donald Trump a declarat că războiul împotriva Iranului este „aproape finalizat”, relatează BBC.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Președintele american a afirmat luni seară, într-un interviu acordat postului CBS, că Iranul nu mai are capacități militare relevante după loviturile recente.

„Nu au marină, nu au comunicații, nu au forțe aeriene. Rachetele lor sunt împrăștiate. Dronele lor sunt aruncate în aer peste tot, inclusiv producția lor de drone. Dacă te uiți, nu le-a mai rămas nimic”, a spus Trump.

Declarațiile au venit la nouă zile de la izbucnirea conflictului și după o perioadă în care prețul petrolului crescuse puternic, alimentând temeri privind efectele asupra economiei globale și asupra inflației.

În același interviu, liderul american a transmis și un avertisment către Teheran: „Au tras tot ce aveau de tras și mai bine nu încearcă nimic drăguț, altfel va fi sfârșitul acelei țări”.

Reacția piețelor

Potrivit Financial Times, piețele au reacționat imediat la aceste declarații, iar prețul petrolului a scăzut semnificativ.

Referința internațională Brent crude oil se tranzacționa în jurul valorii de 89,89 dolari pe baril în tranzacțiile de după-amiază de la New York, după ce în timpul sesiunii asiatice depășise 119 dolari.

În același timp, petrolul american West Texas Intermediate a coborât la 86,89 dolari pe baril, de la un maxim de 119,48 dolari înregistrat anterior.

Declarațiile lui Trump au avut efect și asupra burselor americane. Indicele S&P 500 a urcat cu aproximativ 0,9%, în timp ce Nasdaq Composite a înregistrat un avans de 1,4%.

Un oficial israelian citat de postul i24NEWS a transmis însă că operațiunile militare împotriva Iranului sunt „departe de a se fi încheiat”.

Potrivit acestuia, campania militară ar putea continua încă „câteva săptămâni”, în ciuda declarațiilor optimiste făcute de liderul de la Washington.