Prețurile litiului au crescut semnificativ, după ce CATL a oprit operațiunile la o mină importantă din China / Mina reprezenta aproximativ 6% din producția globală de litiu

Prețurile și stocurile de litiu au crescut luni, după ce gigantul producător de baterii CATL a oprit operațiunile la o mină importantă din China, alimentând speculațiile că Beijingul ar putea suspenda și alte proiecte, în contextul eforturilor de combatere a supracapacității economice. Bloomberg relatează că autoritățile nu ar mai prelungi autorizația de funcționare a minei din provincia Jiangxi.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Analist: Prețul litiului va crește foarte mult pe termen scurt

Producătorii de litiu s-au confruntat cu un exces de ofertă la nivel mondial, agravat de scăderea cererii pentru vehicule electrice, inclusiv de reducerea stimulentelor acordate industriei din SUA de către președintele Donald Trump. Matty Zhao, analist financiar chinez, este de părere că acest lucru va duce la creșterea prețiului litiului „foarte mult pe termen scurt”.

În China, așa-numita campanie anti-involuție a alimentat speculațiile cu privire la o posibilă represiune asupra unui sector care suferă în mod evident de o ofertă excesivă. Tema „anti-involuție” a captivat piețele financiare din China în ultimele luni, investitorii încercând să identifice industriile și companiile care ar putea beneficia de eforturile Beijingului de a combate deflația și supracapacitatea.

Compania chineză a declarat că oprirea nu va avea un impact semnificativ asupra operațiunilor sale generale, iar acțiunile sale au crescut cu până la 2,8% în Hong Kong, înainte de a pierde aproximativ jumătate din câștiguri. Ca urmare a anunțului că mina va fi închisă, acțiunile altor companii miniere au crescut cu până la 25%, cu prețurile metalului pentru baterii la Bursa Futures din Guangzhou crescând până la limita zilnică.

La fel ca multe companii chineze producătoare de baterii, CATL și-a extins agresiv investițiile în minerale, de la litiu la nichel și cobalt, pentru a-și asigura aprovizionarea pe termen lung și a reduce costurile. Această integrare verticală a contribuit, la rândul său, la eforturile Chinei de a deveni cel mai important producător mondial de vehicule electrice.

Acțiunile minelor australiene sunt pe plus

Acțiunile producătorilor australieni de litiu au înregistrat, de asemenea, o creștere. PLS Ltd., fostă Pilbara Minerals Ltd., a înregistrat o creștere de până la 19% la Sydney, în timp ce Liontown Resources Ltd. a înregistrat o creștere de până la 25%.

Comercianții și directorii din industrie urmăresc acum alte restricții miniere în jurul orașului Yichun din China, care a devenit un centru important pentru metalele utilizate în baterii. Un departament al administrației locale a cerut ca opt companii miniere să prezinte rapoarte privind rezervele până la sfârșitul lunii septembrie, în urma unui audit care a constatat neconformități în procesul de înregistrare și aprobare.

Închiderea minei CATL vine la un moment prost pentru General Motors în special, care a anunțat că va importa baterii din China pentru următorii doi ani. Acestea vor fi montate pe noul model accesibil al grupului auto, Chevorlet Bolt.