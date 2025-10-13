Producători de automobile acuzați de fraudarea testelor de emisii / Procese deschise în Marea Britanie la un deceniu după „Dieselgate”

Unii dintre cei mai mari producători de automobile din lume au manipulat testele de emisii diesel deoarece „au preferat să încalce legea decât să o respecte”, au declarat luni avocații a peste 1,6 milioane de reclamanți în fața Înaltei Curți din Londra, la începutul unui proces de amploare potrivit Reuters.

Mărci precum Nissan, Renault, Ford și Mercedes-Benz acuzate de trișarea testelor

La zece ani de la scandalul Dieselgate al Volkswagen, care a costat producătorul auto german miliarde de euro, reclamanții dau în judecată producătorii rivali într-unul dintre cele mai mari procese colective din istoria juridică engleză. Proprietarii de vehicule diesel fabricate de Mercedes-Benz, Ford, Nissan, Renault și mărcile Peugeot și Citroen, deținute de Stellantis, între 2012 și 2017, susțin că aceste companii au trișat la testele de emisii.

Producătorii sunt acuzați că au utilizat „dispozitive de manipulare” ilegale, care detectau când vehiculele erau testate și se asigurau că emisiile de oxid de azot (NOx) erau menținute în limitele legale în condiții de testare. Avocații reclamanților susțin că emisiile de NOx erau mult mai mari când mașinile erau pe șosea, în unele cazuri de până la 12 ori peste limitele de testare, cauzând daune mediului și dând dreptul consumatorilor la despăgubiri.

Producătorii susțin însă că aceste acuzații sunt fundamental eronate și că există motive întemeiate pentru care sistemele de control al emisiilor sunt calibrate să funcționeze diferit în anumite condiții. De asemenea, ei resping orice asemănare cu scandalul izbucnit în 2015, când VW a recunoscut că a utilizat dispozitive de manipulare, scandal care a afectat industria auto de atunci.

Începe procesul privind „dispozitivele de manipulare”

Procesul, care se va încheia anul viitor cu o hotărâre preconizată pentru mijlocul anului 2026, se va concentra pe un eșantion de 20 de vehicule diesel produse de cei cinci producători, care sunt dați în judecată de aproape 850.000 de reclamanți.

Înalta Curte va stabili dacă vehiculele din eșantion conțineau dispozitive de manipulare interzise, iar eventualele despăgubiri vor fi stabilite într-un proces ulterior, anul viitor. Nu este prima dată când Înalta Curte din Londra este solicitată să se pronunțe asupra dispozitivelor de manipulare, după ce a dat o hotărâre împotriva VW în 2020. VW a soluționat aceste cereri fără a-și recunoaște răspunderea în 2022.

VW a trebuit să plătească peste 32 de miliarde de euro pentru reparații ale vehiculelor, amenzi și cheltuieli judiciare, în timp ce fostul director executiv Martin Winterkorn a fost acuzat penal, deși procesul său a fost suspendat din motive de sănătate la începutul acestei luni.

Scandalul s-a extins dincolo de VW la alți producători și furnizori, dintre care unii au plătit amenzi și au ajuns la înțelegeri în Statele Unite și în alte părți pentru a rezolva anchetele privind emisiile vehiculelor diesel. Tom de la Mare, unul dintre avocații reclamanților, a declarat că producătorii din întreaga industrie au luat „o decizie conștientă” de a acorda prioritate confortului clienților în detrimentul prevenirii poluării.

Producătorii resping asocierea cu Dieselgate

Producătorii aflați în centrul procesului resping însă această afirmație și spun că reclamanții au fost distrași de „umbra lungă” a problemelor VW. Avocatul Renault, Alexander Antelme, a declarat în documentele depuse la tribunal că reclamanții lucrau pe baza „presupunerii false că caracteristicile «Dieselgate-ului VW» se aplicau întregii industrii auto”.

Producătorii auto subliniază, de asemenea, că nivelurile mai scăzute de NOx înseamnă adesea cantități mai mari de alți poluanți emiși și că există motive tehnice sau de siguranță întemeiate pentru reglementarea emisiilor. Toate metodele de control al emisiilor implică „compromisuri între diferite emisii și necesitatea ca motorul diesel să funcționeze corect și în siguranță”, a susținut Antelme. Grupul actual de cereri a fost evaluat anterior de avocații reclamanților la aproximativ 6 miliarde de lire sterline (aproximativ 8 miliarde de dolari).