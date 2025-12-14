Un parlamentar american a introdus un proiect de lege care urmărește eliminarea treptată a senzorilor LiDAR produși în China din mașinile autonome și din infrastructura critică a Statelor Unite, pe fondul îngrijorărilor legate de securitatea națională, scrie Reuters.

Inițiativa vine în contextul avertismentelor potrivit cărora aceste echipamente ar putea fi vulnerabile la atacuri cibernetice și ar putea fi dezactivate de la distanță, inclusiv prin intermediul sateliților, în cazul unui conflict geopolitic.

Inițiativa legislativă și obiectivele acesteia

Proiectul de lege a fost propus de Raja Krishnamoorthi, congresman democrat din Illinois și membru de rang înalt al Comisiei speciale a Camerei Reprezentanților privind China. Documentul vizează în mod direct senzorii LiDAR fabricați de companii chineze, o tehnologie considerată esențială pentru funcționarea vehiculelor autonome, precum robotaxiurile, dar și pentru automatizarea unor sisteme din infrastructura critică, inclusiv macaralele portuare sau echipamentele de inspecție industrială.

Calendarul și măsurile propuse

Conform propunerii legislative, achizițiile noi de senzori LiDAR de proveniență chineză ar urma să fie interzise după o perioadă de trei ani. Proiectul prevede însă posibilitatea unor derogări și extinderi limitate, în special pentru domenii precum cercetarea științifică și securitatea cibernetică. În plus, pentru echipamentele deja instalate în infrastructura critică ar fi introdusă o perioadă de tranziție de cinci ani, pentru a permite înlocuirea treptată a acestora.

Riscurile de securitate invocate

Inițiatorii legii susțin că măsura este necesară din cauza riscurilor de securitate asociate utilizării senzorilor LiDAR proveniți din China. Grupuri din domeniul securității naționale au avertizat că aceste dispozitive ar putea fi hack-uite și dezactivate simultan pe suprafețe extinse ale Statelor Unite, în cazul unei escaladări militare sau al unui conflict major. Potrivit acestor avertismente, un astfel de scenariu ar putea afecta rapid sisteme critice, de la transporturi până la logistică și energie.

„America și aliații noștri ar trebui să conducă inovația în domeniul LiDAR, nu să cedeze controlul acestei tehnologii critice unor adversari străini care ar putea să o folosească pentru a pune în pericol americanii”, a declarat Raja Krishnamoorthi, într-un comunicat oficial.

Dominația pieței de către producătorii chinezi

Piața globală a senzorilor LiDAR este în prezent dominată de producători chinezi. Potrivit unei estimări realizate în luna iunie de firma de consultanță Yole Group, companiile din China dețin aproximativ 93% din piața senzorilor LiDAR pentru autoturisme și 89% din piața totală de LiDAR. Această poziție dominantă s-a consolidat pe fondul adoptării rapide a tehnologiei în industria auto și în proiecte de infrastructură.

Răspunsul companiilor americane

În paralel, mai multe companii americane încearcă să câștige cotă de piață. Printre acestea se numără Ouster și Aeva Technologies, care dezvoltă senzori LiDAR pentru aplicații auto și industriale. Totuși, competiția cu producătorii chinezi rămâne dificilă, în special din cauza diferențelor de cost și a volumelor mari de producție din China.

Implicații militare și cazul Hesai Group

Temerile legate de securitate nu se limitează la utilizările civile. LiDAR-ul este considerat o tehnologie importantă și pentru viitoarele vehicule militare autonome. În acest context, Departamentul Apărării al Statelor Unite a inclus compania chineză Hesai Group, cel mai mare producător mondial de senzori LiDAR pentru industria auto, pe o listă de entități despre care autoritățile americane susțin că sprijină armata chineză.

Hesai Group a contestat această decizie în instanțele din Statele Unite, însă demersul juridic nu a avut succes. Compania a respins în mod repetat acuzațiile privind legăturile cu armata chineză.

Comparații cu cazul Huawei

Craig Singleton, expert senior pe China la think tank-ul Foundation for Defense of Democracies din Washington și coautor al unor avertismente privind riscurile de hacking, a comparat situația cu cazul Huawei. „Nu avem nevoie de un moment Huawei pe roți”, a declarat acesta. „LiDAR-ul chinez începe deja să se infiltreze în infrastructura din SUA, de la vehicule autonome până la sisteme de inspecție a conductelor. Permiterea extinderii acestor furnizori riscă să repete aceeași greșeală strategică.”

Proiectul de lege urmează să fie analizat în Congres, într-un context mai larg de tensiuni comerciale și tehnologice între Statele Unite și China, în care securitatea lanțurilor de aprovizionare și controlul tehnologiilor critice au devenit subiecte centrale.