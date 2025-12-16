În ajunul anunţării unor măsurilor de sprijin din partea Uniunii Europene pentru sectorul auto, producătorii europeni de camioane au solicitat, luni, o amânare la Bruxelles, avertizând că riscă amenzi de miliarde de euro dacă standardele lor privind emisiile de CO2 vor fi menţinute, transmite AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Reglementările europene impun producătorilor de camioane şi autobuze să reducă emisiile vehiculelor lor cu 43% până în 2030 şi cu 90% până în 2040, faţă de nivelurile din 2019.

Însă, vânzările de camioane electrice nu cresc, reprezentând doar 4% din vânzările de modele noi, potrivit Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), organismul de lobby al industriei auto.

În ritmul actual, producătorii de camioane estimează că vor trebui să plătească penalităţi anuale în valoare de două miliarde de euro începând din 2030, din cauza incapacităţii lor de a îndeplini obiectivele europene privind emisiile de CO2.

„Ne-am făcut temele, am proiectat vehiculele (electrice) şi am dori să le vindem, dar avem nevoie de ajutor”, a declarat pentru AFP Christian Levin, directorul producătorului suedez de camioane Scania (divizie din Grupul Volkswagen) şi membru al ACEA.

Christian Levin a dat exemplul propriei sale companii, care ar putea produce până la 20.000 de camioane electrice pe an, în schimbul unor investiţii semnificative, dar în acest an va produce doar aproximativ 1.000 din cauza cererii insuficiente.

Camioanele electrice costă de două ori mai mult decât modelele diesel, notează Levin, care pledează pentru consolidarea schemelor de stimulare europene şi naţionale.

Potrivit ACEA, doar 12 dintre cele 27 de ţări ale UE au acordat camioanelor electrice reducerile de taxe de drum autorizate de Bruxelles, iar dintre acestea 12, doar două au implementat o scutire totală.

Un alt obstacol, evidenţiat de directorul Daimler Truck, Karin Radstrom, este lipsa staţiilor de încărcare dedicate: Europa are în prezent doar 1.500 de staţii, departe de cele 35.000 necesare pentru a sprijini electrificarea sectorului dorită de Bruxelles.

Pentru Christian Levin, în aceste circumstanţe, impunerea de sancţiuni financiare producătorilor de camioane „nu are sens”. Menţinerea lor „ar fi un dezastru, ar ataca o bijuterie a industriei europene”, susţine directorul Scania.