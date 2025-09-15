Proiectul radarelor fixe de pe drumurile României este blocat de lipsa banilor / CNAIR ar fi trebuit să instaleze 400 de radare fixe, funcționale din 2026

Un proiect major al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care viza instalarea a 400 de radare fixe pe drumurile naționale, expres și autostrăzi, se află în impas. Deși ar fi trebuit să fie finalizat în vara acestui an, proiectul a fost amânat pe termen nedefinit din cauza lipsei finanțării de la Guvern, transmite Economedia.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Reprezentanții CNAIR au confirmat că, până la acest moment, nu a fost lansată nici măcar licitația pentru achiziția echipamentelor. Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, a declarat că proiectul este blocat deoarece nu a fost alocată finanțarea necesară. Banii ar fi trebuit să provină din mai multe surse, inclusiv din fonduri PNRR și de la bugetul de stat, însă nu s-a concretizat nicio sursă, potrivit Pro Motor,

„CNAIR nu poate lansa licitația de achiziție a celor 400 de camere de supraveghere în acest moment, deoarece nu a fost alocată finanțarea necesară. Procedura de achiziție a acestor camere, care au integrat și un sistem de detecție a vitezei, se poate lansa doar în momentul în care este stabilită concret sursa de finanțare. Odată ce va fi stabilită sursa de finanțare, vom putea demara licitația de achiziție și implementare a sistemelor de supraveghere. La momentul conceperii proiectului, finanțarea ar fi trebuit asigurată din surse multiple, inclusiv prin PNRR și de la bugetul de stat”, a declarat în exclusivitate pentru ProMotor purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

Chiar dacă finanțarea ar fi aprobată în curând, procesul de implementare va fi de lungă durată. Șerbănescu estimează că, din momentul lansării licitației, ar putea dura cel puțin un an și jumătate până când radarele vor fi funcționale și conectate la sistemul național de monitorizare „e-SIGUR”. Acest lucru face ca un termen de finalizare în 2026 să fie improbabil și ridică semne de întrebare cu privire la finalizarea proiectului chiar și până în 2027. Bugetul estimat pentru proiect este de 79 de milioane de lei fără TVA.

„Din experiențele anterioare, poate dura chiar și un an și jumătate din momentul lansării licitației până când camerele vor funcționa efectiv. Adică până vor fi conectate la sistemul național de monitorizare „e-Sigur”. Ceea ce înseamnă că, din păcate, sunt șanse foarte mici ca ele să devină funcționale în 2026. Conform proiectului, bugetul necesar care trebuie alocat este de 79 milioane lei fără TVA”, a adăugat Alin Șerbănescu.

Un sistem de radare fixe a fost pus în funcțiune în Bulgaria weekendul trecut.

Începând cu 7 septembrie, de la miezul nopții, camerele de taxare din toată Bulgaria măsoară nu doar viteza maximă a vehiculelor, ci și viteza medie pe anumite porțiuni de drum, transmite Novinite. Șoferii care depășesc limitele legale vor primi automat amenzi electronice. Administrația Națională a Taxelor a făcut publice toate secțiunile monitorizate pe site-ul său, cu hărți complete, astfel încât șoferii să poată vedea în avans unde sunt active camerele.

În doar câteva ore, au fost detectate 900 de încălcări, cu o intensitate medie de patru încălcări pe minut, a anunțat duminică dimineață directorul Administrației Naționale a Taxelor, Oleg Asenov.

El a adăugat că un șofer a fost prins conducând cu o viteză medie de 222 km/h. Cel mai mare număr de contravenții din noaptea respectivă a fost pe porțiunea Dolni Dubnik – Telish. „Vorbim des despre această porțiune, avem 193 de încălcări înregistrate în această noapte,” a spus el.

Situația actuală a radarelor în România

În prezent, România nu are niciun radar fix operațional. Poliția Rutieră se bazează pe cele 1.186 de radare mobile, dintre care 700 sunt de tip pistol și pot fi montate pe trepied, iar restul sunt instalate pe autospeciale.