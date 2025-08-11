Promisiunea salariilor mari în IT se spulberă în SUA/ Inteligența artificială și reducerile de personal lovesc carierele juniorilor în programare

Promisiunea că o diplomă în informatică garantează succes și salarii mari pare tot mai departe de realitate. Un studiu recent al Rezervei Federale din New York arată că rata șomajului în rândul proaspeților absolvenți de informatică din SUA ajunge între 6,1% și 7,5%, de două ori mai mare decât în cazul absolvenților de biologie sau istorie a artei, potrivit NewYorkTimes.

Un reportaj amplu publicat de faimoasa publicație americană evidențiază situația dificilă cu care se confruntă tinerii care își încep cariera în domeniul tehnologic.

Un „cerc vicios AI”

Specialiștii identifică în principal două cauze ale acestei situații: automatizarea procesului de recrutare cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), care elimină posturile pentru juniori, și reducerile masive de personal anunțate recent de giganți precum Amazon, Meta și Microsoft.

Mulți tineri vorbesc despre un „cerc vicios AI” în care folosesc inteligența artificială pentru a trimite sute de aplicații, în timp ce companiile folosesc aceleași tehnologii pentru a respinge automat candidații, uneori în doar câteva minute.

Un apanaj al trecutului

Această criză a pieței muncii pentru absolvenții de informatică ridică semne de întrebare privind realitatea promisiunilor făcute tinerilor și subliniază necesitatea unei adaptări atât a sistemelor educaționale, cât și a companiilor la noile realități economice și tehnologice. Altfel, visul de a deveni programator și de a câștiga un salariu peste medie devine rapid un apanaj al trecutului.