Președintele rus Vladimir Putin a promulgat sâmbătă o lege care obligă operatorii de telefonie mobilă să suspende serviciile pentru abonați la solicitarea Serviciului Federal de Securitate (FSB), potrivit EFE, citată de Agerpres.

Actul normativ, publicat pe portalul oficial de informații juridice al guvernului rus, fusese aprobat în această săptămână de ambele camere ale Parlamentului federal — Duma de Stat și Consiliul Federației.

Noua lege modifică Legea comunicațiilor și prevede că operatorii nu vor putea fi trași la răspundere de către clienți pentru întreruperea serviciilor dacă aceasta are loc la cererea FSB.

În forma inițială, proiectul stipula că serviciile secrete puteau transmite „cereri” de restricționare a comunicațiilor exclusiv pentru garantarea securității cetățenilor și a statului, iar justificarea acestor măsuri urma să fie formulată de președinte sau de guvern. În varianta finală adoptată, această condiționare a fost eliminată.

Deocamdată, nu este clar în ce situații ar putea fi deconectate rețelele la nivel regional sau național, însă activiști independenți avertizează că aplicarea legii ar putea deveni arbitrară.

După promulgare, actul normativ va intra în vigoare la zece zile de la publicarea în Monitorul Oficial rus.

Potrivit presei locale, aproximativ jumătate dintre regiunile Federației Ruse se confruntă deja cu întreruperi frecvente ale conexiunii la internet. Autoritățile justifică aceste măsuri prin atacurile cu drone atribuite Ucrainei, însă multe dintre zonele afectate nu se numără printre principalele ținte ale Kievului.

Kremlinul a intensificat controlul asupra spațiului online

În ultimii ani, în special de la declanșarea războiului, Kremlinul a intensificat controlul asupra spațiului online, afectând viteza conexiunilor și restricționând accesul la zeci de mii de site-uri, instituții media și platforme sociale.

Mass-media rusă a relatat, de asemenea, că rețeaua de mesagerie Telegram ar urma să fie blocată definitiv începând cu 1 aprilie. Încetinirea deja aplicată platformei a generat nemulțumiri în rândul deputaților, bloggerilor și militarilor ruși, care o utilizează pe scară largă, inclusiv pe frontul din Ucraina.