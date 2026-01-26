Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat ANA, un chatbot inteligent menit să sprijine contribuabilii în obținerea rapidă a informațiilor generale despre obligațiile fiscale. În prima fază, ANA va fi disponibil doar în conturile SPV ale utilizatorilor, urmând ca ulterior să fie accesibil direct de pe portalul instituțional, www.anaf.ro, se arată într-un comunicat emis de ANAF.

„O nouă etapă concretă în digitalizarea serviciilor fiscale”

Potrivit ANAF, chatbot-ul face parte din proiectul „Dezvoltarea serviciilor la distanță prin noi funcționalități și crearea de servicii noi – e-Services ANAF”, implementat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Obiectivul principal este creșterea conformării voluntare a contribuabililor prin servicii digitale și modernizarea administrației fiscale.

„Lansarea ANA marchează o nouă etapă concretă în digitalizarea serviciilor fiscale și în simplificarea relației dintre contribuabili și administrația publică”, a declarat ANAF.

ANA oferă informații generale despre obligațiile fiscale ale persoanelor fizice

La debut, ANA oferă informații generale despre obligațiile fiscale ale persoanelor fizice care obțin venituri din închirierea bunurilor personale sau din activități independente. Chatbot-ul este programat să se dezvolte continuu: pe măsură ce interacționează cu utilizatorii și primește întrebări, sistemul își va îmbunătăți precizia și relevanța răspunsurilor.

ANAF încurajează contribuabilii să folosească activ ANA și să transmită feedback, contribuind astfel la perfecționarea serviciului. Potrivit instituției, cu cât mai mulți utilizatori interacționează cu chatbot-ul, cu atât acesta va deveni mai eficient și mai adaptat nevoilor reale ale contribuabililor.