România generează peste 10 miliarde de euro anual din exporturile de servicii IT

România exportă anual servicii IT în valoare de peste zece miliarde de euro, iar contribuția sectorului la Produsul Intern Brut (PIB) al țării se ridică la 8%, a declarat marți, la Digital Innovation Summit Bucharest 2026 (DISB 2026), președintele Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), Daniel Constantin.

„Sunt bucuros să fiu aici astăzi, într-o poziție recentă în cadrul ARICE, unde mă ocup de atragerea investițiilor străine și de echilibrarea balanței comerciale, care, în prezent, este deficitară pentru România. Vin în fața unui sector care se află printre puținele cu excedent de balanță comercială. Cifrele sunt promițătoare, însă consider că putem realiza mai mult împreună. România exportă în sectorul IT peste 10 miliarde de euro anual, iar excedentul balanței comerciale a atins în anumiți ani aproape 7 miliarde de euro. Este un rezultat îmbucurător, dar potențialul nostru este mult mai mare. Observăm că s-a investit constant în acest sector, care și-a demonstrat eficiența de-a lungul timpului. Universitățile au avut și ele un rol esențial, iar anual peste 7.000 de studenți absolvesc pregătirea în domeniu”, a precizat Daniel Constantin.

Volumul investițiilor străine directe în România a atins opt miliarde de euro în 2025

Potrivit președintelui ARICE, volumul investițiilor străine directe în România a atins opt miliarde de euro în 2025. „Sectorul IT generează 8% din PIB-ul României, iar peste 200.000 de specialiști lucrează în acest domeniu. Avem mai mult de 200 de centre de dezvoltare software în țară. ARICE promovează potențialul României în toate sectoarele economice și atrage investiții străine. În timp ce în 2024 volumul investițiilor străine directe era de aproximativ 5 miliarde de euro, în 2025 acesta a urcat la 8 miliarde. În sectorul IT, am atras, în ultimii ani, investiții directe de peste 5 miliarde de euro. Prin consolidarea unei oferte de țară și prin politici mai eficiente, putem atrage și mai multe investiții în acest domeniu, având în vedere potențialul uman existent. De asemenea, pentru promovarea exporturilor, agenția a sprijinit participarea a 250 de firme românești de IT la diverse târguri și expoziții internaționale”, a adăugat Daniel Constantin.

Evenimentul internațional Digital Innovation Summit Bucharest 2026 (DISB 2026) este organizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, în perioada 10-12 martie 2026, la Palatul Parlamentului. Agenția Națională de Presă AGERPRES este partener media al evenimentului.