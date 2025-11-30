Conflictul dintre Nexperia, producătorul de semiconductori cu sediul în Olanda, și compania sa-mamă chineză Wingtech a escaladat vineri, cu acuzații reciproce care pun sub semnul întrebării viitorul uneia dintre cele mai importante companii de cipuri din lume, scrie Reuters.

Wingtech a acuzat unitatea olandeză a Nexperia că încearcă să construiască un lanț de aprovizionare complet separat de China și și să o priveze definitiv de controlul asupra companiei. Într-o declarație separată, filiala chineză a Nexperia a cerut stoparea expansiunii în străinătate, inclusiv în Malaysia, și „abandonarea intențiilor necorespunzătoare de a înlocui capacitatea chineză”.

Aceste acuzații vin ca răspuns la o scrisoare deschisă publicată joi de Nexperia, în care compania afirma că tentativele repetate de a comunica cu unitatea sa chineză au eșuat.

Cronologia conflictului

Tensiunile au început acum două luni, când guvernul olandez a confiscat Nexperia pe motive de securitate economică. O instanță din Amsterdam a decis ulterior să lipsească Wingtech de controlul asupra companiei.

Reacția Beijingului nu a întârziat: pe 4 octombrie, China a oprit exporturile de produse finite ale Nexperia, o măsură care a provocat perturbări semnificative în lanțurile globale de aprovizionare din industria auto. Nexperia produce miliarde de cipuri utilizate în mașini și electronice, iar oprirea exporturilor a avut efecte imediate asupra producătorilor auto din întreaga lume.

La începutul lunii noiembrie, restricțiile au fost relaxate, iar guvernul olandez a suspendat confiscarea săptămâna trecută, în urma unor discuții. Cu toate acestea, decizia instanței din Amsterdam rămâne în vigoare, menținând incertitudinea juridică.

Confruntarea dintre Est și Vest

Unitățile europene și cele chineze ale Nexperia sunt acum blocate într-o confruntare directă. Filiala chineză s-a declarat independentă de managementul european, iar ca răspuns, conducerea europeană a oprit expedierea de plachete semiconductoare către fabrica din China.

Wingtech a declarat vineri că unitatea olandeză evită „problema controlului legitim”, făcând negocierile imposibile. „Trebuie să găsim mai întâi o modalitate de a discuta constructiv unii cu alții”, a răspuns un purtător de cuvânt al sediului european Nexperia.

Nexperia China contestă versiunea olandeză, afirmând că susținerea că nu poate fi contactată este „înșelătoare”. Partea chineză acuză unitatea olandeză că a blocat comunicarea prin ștergerea conturilor de email ale angajaților chinezi și întreruperea accesului acestora la sistemele IT.

Planuri de relocare a producției

Unitatea chineză susține că există dovezi concrete ale planurilor olandeze de a separa producția de China. Aceasta citează un plan de investiții de 300 de milioane de dolari pentru extinderea fabricii din Malaysia și un presupus obiectiv intern de a muta 90% din producție în afara Chinei până la mijlocul anului 2026.

Wingtech a lansat un avertisment sever: perturbările în lanțul de aprovizionare s-ar putea întoarce dacă problema controlului rămâne nerezolvată. „Aceasta este mult mai mult decât o simplă dispută privind controlul corporativ”, a declarat compania. „Este o problemă majoră cu implicații potențiale pentru sute de mii de clienți și securitatea lanțului de aprovizionare industrial a zeci de țări.”

Perspective incerte

Escaladarea schimbului de acuzații dintre cele două părți pune sub semnul întrebării viabilitatea unei rezoluții conduse de companie, așa cum au solicitat această săptămână atât China, cât și Uniunea Europeană.

Conflictul reflectă tensiunile mai largi dintre puterile occidentale și China în domeniul tehnologic și al semiconductorilor, considerate esențiale pentru securitatea economică și militară.

Nexperia se află în centrul acestei confruntări geopolitice, iar incapacitatea celor două părți de a ajunge la un acord amenință nu doar viitorul companiei, ci și stabilitatea lanțurilor globale de aprovizionare cu componente electronice critice.