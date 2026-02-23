Primăria Satu Mare a anunțat lansarea unui proiect european în valoare de 22 de milioane de euro, care vizează modernizarea a 100 de stații de autobuz din municipiu și implementarea unui sistem inteligent de monitorizare a traficului, transmite Agerpres.

Proiectul, intitulat „Sistem integrat de monitorizare a traficului și mobilitate inteligentă în Municipiul Satu Mare”, este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, gestionat de ADR Nord-Vest.

Stații inteligente și sisteme de monitorizare a traficului

Din cele 100 de stații de transport public vizate, 51 vor fi dotate la nivel ridicat, iar 49 la nivel mediu. Obiectivul este de a crește atractivitatea transportului public și de a reduce poluarea atmosferică și fonică, emisiile de gaze cu efect de seră și consumul de energie.

Proiectul include și modernizarea principalelor intersecții din oraș, cu un sistem de management adaptiv al traficului rutier. Astfel:

26 de locații vor beneficia de semaforizare nouă sau modernizată, dotată cu camere video;

5 locații vor fi prevăzute cu camere pentru detectarea trecerii pe roșu;

10 locații vor avea camere pentru monitorizarea depășirii vitezei legale.

Impact asupra mobilității urbane

Autoritățile locale spun că investiția va contribui la optimizarea transportului public, sporind siguranța rutieră și eficiența deplasărilor urbane. În plus, proiectul are rolul de a susține politici de mobilitate sustenabilă și de reducere a impactului asupra mediului.

Lucrările sunt planificate să se desfășoare etapizat, iar termenul de finalizare al proiectului este stabilit pentru noiembrie 2029.