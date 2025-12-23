„Scutul Digital al României” al SRI a primit finanțare de la Guvern / AI și Machine Learning vor fi folosite pentru protecție împotriva atacurilor cibernetice și a „războiului hibrid”

Un proiect al Serviciului Român de Informații (SRI) primește undă verde și finanțare atât de la Guvern, dar și prin PNRR. Economedia transmite că proiectul SRI, intitulat „Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC (Tehnologia Informației și a Comunicațiilor) publice, cât și pentru cele private” va primi o finanțare de 810 milioane de lei.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Finanțat prin PNRR și de la bugetul de stat, proiectul vizează extinderea capacității de anticipare și contracarare a atacurilor cibernetice prin utilizarea AI și a Machine Learning. Proiectul SRI va viza 101 instituții care gestionează infrastructura critică, precum sectorul de telecom, energie (electrică și termică), transport feroviar sau apă.

Documentul subliniază că infrastructurile critice sunt cele țintite de atacatori. Aceștia fie urmăresc câștiguri financiare, fie informații care să le ofere un avantaj strategic. În nota de fundamentare a HG, SRI arată că, prin adoptarea tehnologiilor inteligente, România urmărește nu doar protecția datelor guvernamentale, ci și minimizarea timpului de recuperare în cazul unui incident cibernetic.

De ce ne apără „Scutul Digital” al SRI

Economedia transmite că, în fundamentarea proiectului de Hotărâre de Guvern, SRI oferă o enumerare a tipurilor de amenințări care fac necesar demersul Scutului Digital. Astfel, scutul de poate proteja de:

spionajul cibernetic statal , folosită pentru obținerea unui avantaj strategic sau comprimarea de date;

, folosită pentru obținerea unui avantaj strategic sau comprimarea de date; atacurile asupra infrastructurilor critice ;

; criminalitatea informatizată organizată , prin protejarea de ransomware, șantaj sau exploatarea vulnerabilităților;

, prin protejarea de ransomware, șantaj sau exploatarea vulnerabilităților; războiul hibrid și dezintegrarea rezilienței; scutul va ajuta la minimizarea timpului de reacție la atacuri, dar și la interoperabilitate defensivă.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a parafat deja un parteneriat cu grupul românesc ENEVO, în care cele instituția și compania vor coopera împotriva atacurilor cibernetice la nivelul domeniului energetic.