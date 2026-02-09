Campionatul Național de Securitate Cibernetică 2026: Înscrieri deschise pentru tinerii pasionați de cybersecurity

Tinerii pasionați de securitate cibernetică au posibilitatea să își testeze și să își dezvolte competențele tehnice în cadrul Campionatului Național de Securitate Cibernetică 2026 (RoCSC26), competiție organizată de Serviciul Român de Informații, prin Centrul Național Cyberint, alături de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Asociația Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI), cu sprijinul unor companii private din sectorul IT.

Înscrierile sunt deschise până la 20 februarie 2026 și se realizează online, prin intermediul platformei educaționale CyberEdu, potrivit site-ului oficial.

Competiție în mai multe etape, cu miză internațională

Campionatul Național de Securitate Cibernetică se desfășoară în mai multe etape, începând cu o fază de calificări online și continuând cu o finală organizată fizic, în urma căreia este selectat un lot extins al Team Romania.

Din rândul celor mai bine clasați concurenți vor fi aleși 10 tineri, alături de două rezerve, care vor urma un stagiu de pregătire specializat și vor reprezenta România la Campionatul European de Securitate Cibernetică (ECSC 2026).

În perioada 20 – 22 februarie 2026 are loc faza de calificări online pentru Romanian Cyber Security Challenge – RoCSC, un eveniment anual de tip CTF (Capture The Flag), conceput pentru a identifica și evalua talentele tinere din domeniul securității cibernetice.

Participarea este gratuită, iar înscrierea se poate face online până în ziua concursului. Concurenții vor fi testați într-o serie de probe practice care vizează domenii-cheie ale securității informatice, precum securitatea aplicațiilor web și mobile, criptografie, reverse engineering și forensics.

Trei categorii de concurs, accesibile tinerilor de toate vârstele

RoCSC26 este structurat pe trei categorii de concurs, pentru a permite participarea unui public cât mai larg:

Juniori, pentru participanții cu vârsta de până la 20 de ani;

Seniori, pentru tinerii cu vârste între 21 și 25 de ani;

Open, o categorie deschisă tuturor, indiferent de vârstă.

Această structură permite atât elevilor și studenților, cât și tinerilor profesioniști din IT să își testeze cunoștințele într-un cadru competitiv.

Cei mai bine clasați participanți în urma calificărilor vor ajunge în faza finală a RoCSC26, care se va desfășura on-site, la București, în perioada 4 – 8 mai. Finala include probe de tip Jeopardy și Attack & Defence, simulând scenarii complexe de securitate cibernetică.

Ulterior, în luna iulie, membrii lotului extins vor participa la un bootcamp de pregătire, organizat fizic la Bran, etapă esențială pentru consolidarea abilităților tehnice și pentru formarea echipei care va reprezenta România la competiția europeană.

Platforma CyberEdu, instrument de pregătire pentru competiție

Tinerii interesați se pot pregăti pentru Campionatul Național de Securitate Cibernetică utilizând platforma educațională CyberEdu, un spațiu digital de antrenament care include majoritatea exercițiilor propuse în edițiile anterioare ale RoCSC și ECSC, precum și alte exerciții dezvoltate pentru competiții internaționale de securitate cibernetică.

Platforma este gândită ca un instrument de învățare continuă și reprezintă un punct de intrare pentru cei care doresc să își construiască o carieră în domeniul securității informatice.

Competiția este organizată de Centrul Național Cyberint din cadrul Serviciului Român de Informații, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Asociația Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI), cu sprijinul partenerilor Orange România, Bit Sentinel și CyberEdu.