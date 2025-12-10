Cifra de afaceri a sectorului IT&C din România a ajuns la valoarea de 23,6 miliarde de euro, în 2024, iar contribuţia directă la Produsul Intern Brut (PIB) a fost de 6,67%, arată rezultatele studiului anual Impactul industriei IT&C asupra economiei româneşti, lansat miercuri de Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii (ANIS), transmite Agerpres.

Conform datelor centralizate în document, din totalul cifrei de afaceri din industria de profil, IT-ul ajunge la 17,7 miliarde de euro, în creştere de la 15,6 miliarde de euro în 2023.

În ceea ce priveşte contribuţia sectorului la PIB-ul României, aceasta s-a situat, anul trecut, la 6,67%, în uşoară scădere comparativ cu anul anterior, când ponderea a fost de 6,8%. Şi în acest caz, zona de IT a contribuit cu 5,01%.

Angajați și performanță fiscală

Studiul de specialitate relevă faptul că, în perioada analizată, numărul angajaţilor din IT era de 195.929, în creştere moderată faţă de anul 2023, dar sub vârful din 2022. În context, un angajat din acest domeniu a avut cea mai mare contribuţie fiscală din economie, respectiv 89.297 de lei, în timp ce pentru cheltuielile de personal s-au alocat 45 miliarde de lei, cea mai mare pondere sectorială şi reprezentând 38,4% din cifra de afaceri.

Totodată, salariul mediu brut a depăşit 15.000 lei, menţinând un ritm susţinut de creştere şi poziţionând sectorul drept principal contributor la taxe pentru fiecare angajat.

Investiții și cercetare

Potrivit sursei citate, investiţiile în Cercetare & Dezvoltare (R&D) au însumat două miliarde de lei, în 2024, şi au poziţionat astfel domeniul IT ca lider al cercetării private.

„Datele confirmă că IT&C este unul dintre sectoarele care trag economia înainte, nu doar prin performanţă financiară, ci şi prin stabilitate şi rezilienţă. Industria a continuat să investească, să angajeze şi să exporte, chiar şi într-un context de operare mai dificil. În acelaşi timp, efectele eliminării facilităţii fiscale încep să se resimtă şi pot influenţa investiţiile viitoare. Potenţialul de creştere rămâne, cu condiţia ca România să îşi asume politici publice predictibile şi orientate spre viitor. IT&C este un sector strategic pentru România şi un accelerator al modernizării economiei. Datele arată că performanţa şi potenţialul există în continuare, dar este un moment de răscruce, în care politicile publice trebuie să creeze condiţiile pentru ca această performanţă să devină un avantaj competitiv durabil”, a afirmat Corina Vasile, directoarea executivă a ANIS.

Exporturi și perspective

La capitolul exporturi, în 2024, serviciile IT&C au reprezentat 25,6% din totalul exporturilor de servicii, iar în primele şapte luni din 2025, sectorul a devenit exportatorul numărul 1 de servicii.

Pe fondul acestor cifre, specialiştii ANIS au întocmit o listă de direcţii esenţiale pentru menţinerea rolului IT&C ca motor al economiei, prima fiind legată de predictibilitate fiscală şi un cadru competitiv pentru munca înalt calificată.

Alte puncte de referinţă fac trimitere la: consolidarea stimulentelor pentru cercetare-dezvoltare şi inovaţie, derularea de programe naţionale de upskilling/reskilling în AI, cloud, cybersecurity, scheme de sprijin pentru IMM-uri şi scale-up-uri tehnologice, atragerea şi retenţia investiţiilor străine directe în tehnologie, educaţie STEM şi digitală robustă, de la şcoală la universitate, accelerarea digitalizării economiei şi a administraţiei publice.